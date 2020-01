Calciomercato Juventus, bagarre per il centrocampista | Arriva la scelta!

In vista importanti novità per quanto riguarda il mercato della Juventus con la decisione del giocatore che cambia le strategie bianconere.

In vista importanti novità per quanto riguarda il mercato della Juventus con la decisione del giocatore che cambia le strategie bianconere. La società infatti sta valutando la sua cessione dopo una prima parte di stagione mediocre dove non ha convinto e sarebbe quindi pronto a dire addio alla società italiana. Stiamo parlando di Rabiot che al momento anima il mercato in uscita del club di Torino in un gennaio che potrebbe regalare sorprese.

Calciomercato Juventus, Rabiot rifiuta l’ipotesi francese

L’ex Paris Saint Germain valuta quello che può essere il suo futuro, ma ha fatto sapere che non vuole tornare in Francia dopo la lunga esperienza parigina. Su di lui infatti si era profilato l’interesse del Lione che ha provato a strapparlo alla Juventus senza però riuscirci. Di conseguenza con il secco ‘no’ del giocatore al club militante in Ligue One, si prendono in considerazione altre offerte, provenienti invece dall’Inghilterra, dove il centrocampista è seguito e dove sarebbe contento anche lo stesso Rabiot di approdare.

Calciomercato Juventus, ecco chi lo punta in Premier League

Ad accoglierlo ci sarebbe l’Everton che, secondo quanto rivelato da Telefoot, sarebbe sulle sue tracce e potrebbe far pervenire un’importante offerta alla Vecchia Signora per convincere società e calciatore a scegliere la Premier League. In particolar modo ritroverebbe Ancelotti, allenatore che lo ha lanciato nel calcio professionistico durante l’esperienza al Paris Saint Germain. Tra i due un legame forte che sarebbe fondamentale per dare speranza ad una trattativa pronta quindi ad infiammarsi durante la sessione invernale del mercato. Per Rabiot quindi la svolta dopo aver giocato la prima parte di campionato senza regalare gran calcio e la chance di rilanciarsi in un campionato di livello come quello inglese.

