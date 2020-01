Calciomercato Juventus, flop totale | Paratici sogna il colpaccio

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un grande colpo in attacco la prossima estate: Paratici ridisegna il reparto avanzato di Sarri

La Juventus, in attesa di tornare in campo per il match contro il Cagliari, non smette di guardarsi intorno in ottica calciomercato. Se a gennaio il primo colpo ufficiale è rappresentato da Dejan Kulusevski, che rimarrà a Parma fino a giugno, proprio l’estate potrebbe rivelare diverse sorprese per l’attacco bianconero. Una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo che potrebbe portare all’assalto ad uno dei più prestigiosi attaccanti d’Europa.

Calciomercato Juventus, pazza idea dalla Spagna: spunta il Big

La Juventus torna a sognare un partner da sogno da affiancare a Cristiano Ronaldo, a partire dalla prossima estate. Il nome, la suggestione o l’idea che esalta l’ambiente bianconero è quello di Antoine Griezmann. Il francese, arrivato la scorsa estate al Barcellona dall’Atletico Madrid per 120 milioni di euro, sta deludendo le aspettative e potrebbe salutare anzitempo il club catalano. Nella mente dei dirigenti del Barcellona non perde quota il ritorno del ‘figliol prodigo’ Neymar, infelice a Parigi e voglioso da mesi di ritornare a vestire blaugrana.

Una suggestione che potrebbe diventare realtà, quella che porta il nome di Griezmann, con diverse uscite in casa Juventus che porterebbero un tesoretto importante per dare l’assalto al nazionale francese il prossimo luglio. Si allunga dunque la lista dei possibili partenti, con l’attacco di Sarri che rischia una vera e profonda rivoluzione in vista della stagione 2020/21.

Juventus, rivoluzione in attacco: cosa cambia in estate

Un intreccio, tra entrate ed uscite, che rischia di regalare una clamorosa sorpresa ai tifosi bianconeri. In uscita a giugno, per quanto riguarda il reparto avanzato, potrebbero finirci diversi nomi di spicco. Douglas Costa in primis, deludente nei numeri in questa prima parte di stagione e già vicinissimo a salutare la scorsa estate. Oltre al brasiliano, anche Bernardeschi sull’esterno sarà con ogni probabilità sacrificato per accumulare un ricco tesoretto. L’ex viola, accostato anche al Barcellona, è uno dei nomi più caldi in uscita. Da valutare Higuain che a 32 anni potrebbe cercare una nuova, ultima, avventura altrove. Infine, da monitorare la situazione riguardante Dybala. La ‘Joya’, ad un passo dall’addio in estate, ha riguadagnato terreno agli occhi di Sarri: ogni decisione è rimandata a giugno.

