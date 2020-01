Calciomercato Juventus, blitz segreto | Paratici bissa il colpo Kulusevski

Il CFO della Juventus già pianifica il calciomercato estivo. Son è uno degli osservati speciali, con il possibile arrivo al Tottenham di Willian che potrebbe liberare l’attaccante sudcoreano.

Si è appena aperta la sessione invernale del mercato, con la Juventus che si è già proiettata verso giugno con il colpo Kulusevski. Il gioiello svedese è stato strappato alla concorrenza dell’Inter e delle big di Premier League, per un’operazione complessiva da 44 milioni di euro compresi i bonus. L’ex Atalanta resterà in prestito al Parma fino al termine della stagione, sbarcando in estate alla corte di Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici sogna il Big per l’estate: gli scenari

Con la possibile permanenza di Emre Can e confermata la fiducia a Rabiot, insieme a Pjaca il solo Rugani potrebbe uscire dalla Continassa nelle prossime settimane. Difficile quindi che Fabio Paratici operi in entrata nella finestra invernale, proiettandosi verso il mercato estivo e pianificando altri colpi in aggiunta a Kulusevski. Il CFO dei campioni d’Italia guarda con estrema attenzione al campionato inglese e alle occasioni che offre la Premier, non solo in termini di parametri zero.

Calciomercato Juventus, Willian libera Son: Paratici in agguato

Eriksen e Willian sono due osservati speciali in questo senso, con l’Inter in piena corsa per il centrocampista del Tottenham. E proprio gli ‘Spurs’ starebbero pensando in gran segreto ad una mossa per l’attaccante brasiliano, che difficilmente rinnoverà il contratto con il Chelsea. E Willian, monitorato anche dai bianconeri, può servire un assist prezioso alla ‘Vecchia Signora’ per Son.

Il sudcoreano potrebbe decidere a fine stagione di lasciare il Tottenham e provare una nuova esperienza lontano dal Regno Unito. Son, già in tempi non sospetti seguito da Paratici, sarebbe un profilo gradito a Sarri per il tridente d’attacco, soprattutto se la Juventus dovesse privarsi la prossima estate di Douglas Costa o Bernardeschi. Servirà però un investimento massiccio per strapparlo al Tottenham e alla concorrenza del Real Madrid, visto che i londinesi valuterebbero almeno 80 milioni di euro il 27enne attaccante, sotto contratto fino al 2023.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, blitz a sorpresa | Addio immediato

G.M.