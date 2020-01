Calciomercato Inter, scatto Eriksen | C’è l’offerta!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un grande colpo già a gennaio: Marotta in pressing sul top player

L’Inter è pronta a tornare in campo in vista della sfida contro il Napoli, per un big match che potrebbe dire tanto nella corsa degli uomini di conte al tricolore. Dal campo al calciomercato il passo è breve. I dirigenti del club di Steven Zhang non smettono di pensare ai rinforzi per gennaio: Marotta ed Ausilio pianificano un grande colpo per la gioia di Conte.

Calciomercato Inter, accelerata per il top player

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, l’Inter starebbe spingendo per arrivare a Christian Eriksen già a gennaio. Il club nerazzurro vuole anticipare la concorrenza, pagando un conguaglio al Tottenham ormai rassegnato a perdere il gioiello danese in scadenza nel giugno 2020. Su Eriksen c’è da tempo il forte interessamento di Manchester United, Real Madrid e Juventus che parrebbero però orientate all’assalto la prossima estate. Ecco perchè l’Inter, adesso, appare in una posizione di vantaggio con gli ‘Spurs’ allettati dal non perdere il trequartista a parametro zero dopo il 30 giugno.

L’ultima offerta del club inglese per il rinnovare il contratto all’ex Ajax (oltre 200.000 euro a settimana), a Londra dal 2013, è stata rispedita al mittente per la gioia dei club come quello nerazzurro, da tempo sulle tracce del classe 1992. Situazione da tenere sotto controllo, con le prossime settimane decisive per comprendere il futuro del talento del Tottenham: Marotta e Ausilio pronti all’affondo decisivo.

Inter-Eriksen, Marotta anticipa tutti: le cifre dell’affare

La cifra stabilita per convincere il Tottenham a lasciar partire sin da subito Eriksen si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro. Un conguaglio che salverebbe gli ‘Spurs’ dalla beffa di perdere a zero il trequartista e che allo stesso tempo avvantaggia l’Inter rispetto alla concorrenza, nella corsa al forte danese. Eriksen, nonostante un addio ventilato da mesi, ha comunque messo a segno 3 reti e firmato 3 assist vincenti in 23 presenze stagionali con la maglia del Tottenham. Conte sogna il grande colpo: il futuro di Christian Eriksen può tingersi di nerazzurro.

S.C