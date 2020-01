Calciomercato Inter, non solo Vidal: altra occasione dal Barcellona

L’Inter potrebbe guardare in casa Barcellona anche per quanto riguarda la difesa con Umtiti possibile partente. Non solo Vidal nella mente dei nerazzurri.

Il Barcellona è diventato il centro nevralgico del calciomercato delle big italiane, sempre attente sui gioielli in uscita dal club blaugrana. Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo dell’interessamento di Milan e Inter nei confronti rispettivamente di Todibo e Vidal. Doppio obiettivo di matrice catalana utile a potenziare in modo efficace le rose di Pioli e Conte. In particolare il tecnico nerazzurro sta chiedendo a gran voce un rinforzo a centrocampo con le caratteristiche del cileno del Barça che possa andare ad innalzare il livello del reparto per proseguire fino alla fine il testa a testa in campionato con la Juventus. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Umtiti

Inter e Juventus inoltre cercheranno di essere protagoniste anche in sede di mercato ed in tal senso potrebbe tornare protagonista proprio il Barcellona. Secondo quanto riferito da ‘Sport’, infatti, la dirigenza catalana potrebbe mettere alla porta anche Samuel Umtiti, forte centrale transalpino per il quale verranno eventualmente valutate offerte. Accostato anche alle due big di Serie A, l’ex Lione piace molto all’Arsenal e mercoledì sera ha assistito alla sfida contro il Manchester United all’Emirates Stadium.

Dopo alcuni problemi fisici, Umtiti non è più rientrato nelle rotazioni di Valverde finendo in panchina per tre volte consecutive nelle ultime quattro gare ufficiali. Il suo futuro potrebbe essere così lontano da Barcellona con l’Inter in particolar modo che potrebbe approfittarne dopo aver eventualmente concluso l’affare Vidal.

G.B.