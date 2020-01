Calciomercato Inter, sgarbo al Milan | Icardi sblocca l’affare

Caccia ad un centrocampista per l’Inter nel calciomercato invernale. Il PSG, nell’operazione per il riscatto di Icardi, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Draxler.

Sfumato Kulusevski, accasatosi alla Juventus e giovedì a Torino per sostenere le visite mediche con i bianconeri, l’Inter continua il pressing per Arturo Vidal per il reparto di centrocampo. Il cileno resta l’obiettivo in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per la finestra di gennaio, con Marotta che lavora per limare la distanza con il Barcellona. Oltre a Vidal anche il nome di Christian Eriksen solletica la fantasia della dirigenza interista, più in ottica giugno però quando il danese si libererà a parametro zero dal Tottenham.

Tra i profili al vaglio degli uomini mercato di Viale della Liberazione da non dimenticare quello che porta a De Paul, a più riprese sul taccuino di Marotta ed Ausilio. A queste opzioni potrebbe aggiungersi anche Julian Draxler, già in passato accostato all’Inter e nei radar dello stesso Ad nerazzurro ai tempi della Juventus. Il nazionale tedesco non sta trovando lo spazio desiderato al Paris Saint-Germain e potrebbe cambiare maglia nella sessione di gennaio.

Calciomercato Inter, Draxler da Conte grazie ad Icardi

Per Draxler si era parlato di un possibile inserimento nell’affare Paqueta, con Leonardo pronto ad offrirlo al Milan in cambio del connazionale. Lo stesso Dt dei parigini, però, potrebbe utilizzare l’ex Schalke 04 per abbassare la cifra del riscatto di Mauro Icardi, fissato a 70 milioni di euro. Il centravanti argentino a suon di gol si sta meritando la riconferma sotto la Tour Eiffel, con la dirigenza del PSG che studierebbe una formula alternativa per non versare interamente nelle casse dell’Inter la somma pattuita. E la soluzione giusta in questo senso potrebbe essere appunto Draxler, profilo che ben si sposerebbe a centrocampo nel 3-5-2 di Conte. Il tedesco classe ’93, che avrebbe una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, è seguito sul mercato anche da Siviglia ed Hertha Berlino.

