Calciomercato Inter, rilancio per il terzino: c’è la data

Calciomercato Inter, i nerazzurri a caccia di un laterale sinistro: passi in avanti per Acuna, la trattativa con lo Sporting vicina alla data decisiva

L’Inter va a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio. Missione vitale per i nerazzurri è quella di procurarsi innesti per mantenere alto il livello di competitività in una sfida a distanza con la Juventus che si annuncia lunga e durissima per lo scudetto. Conte ha fatto grandi cose fin qui, ma chiede aiuto a Marotta per riuscire nell’impresa. Il dirigente interista è dunque al lavoro per accontentarlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen subito: ecco la contropartita per Mourinho

Calciomercato Inter, avanti tutta su Acuna

Sfumato l’obiettivo Kulusevski, finito proprio alla Juve, l’Inter deve rispondere. I nerazzurri cercano acquisti in vari reparti. Servono in particolare un vice Lukaku, un centrocampista e un laterale sinistro. In quest’ultimo caso, sembra difficile arrivare a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, per i quali il Chelsea fa muro. Dunque, l’Inter sta muovendo passi concreti per Marcos Acuna. L’argentino dello Sporting è diventato un obiettivo concreto, ma non c’è ancora intesa con i lusitani per la riuscita dell’affare. La squadra di Lisbona ha respinto la prima offerta pervenuta da Milano di circa 10 milioni di euro. Cifra ritenuta per il momento troppo bassa, con l’Inter che dunque studia il rilancio. Secondo ‘A Bola’, in particolare, è già in programma un incontro per la prossima settimana, con Ausilio che presenterà una nuova proposta ai Leoes. Si parla di una nuova offerta dai 12 milioni di euro. Chissà se sarà sufficiente per ottenere l’accordo per la cessione del mancino argentino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, idea nata a novembre: il blitz a sorpresa

Calciomercato Inter, sgarbo al Milan: Icardi sblocca l’affare

N.L.C.