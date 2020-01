Calciomercato Juventus, svolta a centrocampo: l’annuncio dalla Francia

Leandro Paredes, centrocampista argentino del Paris Saint Germain, si allontana dalla Juventus, arriva l’annuncio del tecnico Tuchel.

Nei giorni scorsi la Juventus ha piazzato il colpaccio del calciomercato di gennaio ingaggiando dall’Atalanta il giovanissimo Dejan Kulusevski. Il talento svedese esploso a Parma ha superato brillantemente le visite mediche prima di tornare con i ducali fino a giugno. L’ex nerazzurro sarà nuovamente alla corte di Sarri solamente a partire dalla prossima estate. Fino a quel momento la Juventus dovrà proseguire con i centrocampisti attualmente in rosa, anche se da diversi giorni ormai si parla di un possibile scambio con il PSG tra lo scontento Emre Can e Leandro Paredes. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici sogna il big per l’estate: gli scenari

Calciomercato Juventus, Tuchel blinda Paredes

Nell’ultimo mese del 2019 però il regista argentino ex Roma ed Empoli ha iniziato a giocare con discreta continuità, accrescendo i dubbi sul suo eventuale addio al club parigino. Le quotazione di Paredes dalle parti della Torre Eiffel sono infatti in netta crescita ed appare sempre più complicato un divorzio già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO Berard: “Paredes in uscita, ma c’è anche il Napoli”

In questa direzione anche le ultime parole di Thomas Tuchel allenatore del Paris Saint Germain, che alla vigilia del match di Coppa di Francia in programma contro il Linas-Montlhery, ha ammesso: ”Ha giocato molto durante l’ultima fase della stagione. Ha dimostrato di poter essere importante per noi, ha fatto vedere di essere capace di stare nel nostro gioco. Ho grande fiducia in lui, credo che resterà“. Parole che inevitabilmente sembrano allontanare definitivamente l’argentino dal mondo Juve.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, allarme Mendes: prezzo shock

Calciomercato Juventus, colpo Pogba | Zidane spiazza tutti

G.B.