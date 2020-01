Calciomercato Milan, futuro sempre in bilico: ipotesi Premier

L’abbondanza in attacco porterà il Milan a nuove strategie di mercato. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, prende quota una nuova idea per Piatek

Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic ha portato nuovamente grande entusiasmo intorno alla squadra rossonera. La strategia del club milanese, però, è stata soprattutto per rinforzare il reparto offensivo con pochi gol segnati in questa prima parte di stagione. Così come c’è da risolvere la situazione per quanto riguarda l’attuale abbondanza in attacco tra Piatek e Rafael Leao.

Calciomercato Milan, Piatek verso l’addio

Sulle tracce dell’attaccante polacco ci sarebbero tantissimi club di Serie A e d’Europa, pronti a fiutare l’affare di gennaio. Finora l’ex Genoa ha messo a segno soltanto quattro reti, ma la sua voglia di riscatto è davvero molto alta. Il Milan dovrà decidere in tempi brevi qual è la strategia migliora da adottare. Come svelato dal portale “The Sun” il Newcastle avrebbe messo nel mirino il centravanti rossonero con un prestito con opzione di acquisto.

Lo stesso allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa anche di un possibile coesistenza tra Ibra e lo stesso Piatek: “Tutti possono giocare insieme, quello che conta è l’equilibrio e di creare più occasioni da gol degli avversari”. Il futuro dell’attaccante polacco resta ancora in bilico: nei prossimi giorni si capiranno ancora meglio le strategie che la società rossonera intende attuare. Nelle ultime ore lo stesso giocatore ha rifiutato diverse destinazioni, secondo le indiscrezioni di mercato, preferendo di restare ancora al Milan per brillare nuovamente.

