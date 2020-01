Calciomercato Milan, colpo di scena Paqueta | La decisione di Tuchel

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’addio di un Big già nel mese di gennaio: gli scenari

Il Milan è pronto a scendere in campo per la prima giornata del 2020 contro la Sampdoria di Ranieri. Grande attesa per Ibrahimovic che potrebbe esordire proprio contro i blucerchiati. Dal campo al calciomercato, diverse le soluzioni sia in entrata che in uscita che vedono la dirigenza milanista tra le protagoniste del momendo: i possibili scenari.

Calciomercato Milan, Paqueta-Psg: la decisione di Tuchel

Secondo quanto riportato dal portale francese ‘parisunited’, vicino ai fatti di casa Paris Saint Germain, il club transalpino potrebbe essere più lontano da Lucas Paqueta. Nonostante la grande voglia del ds Leonardo di portarlo sotto la Tour Eiffel, il brasiliano non scalderebbe il cuore del tecnico tedesco. Tuchel infatti è consapevole di avere già un adeguato numero di centrocampisti e sta faticando a farli giocare tutti. Paqueta dunque non viene visto come obiettivo primario dal tecnico del Psg, che parrebbe poco entusiasta dall’eventuale approdo dell’atleta verdeoro dal Milan.

Leonardo resta comunque alla finestra, continuando a corteggiare a distanza il suo pupillo e che lui stesso ha portato al Milan dal Flamengo per oltre 30 milioni di euro. Situazione da monitorare ma il futuro di Paqueta, almeno a gennaio, sembra essere più lontano dalla pista parigina.

Milan, più lontano il colpo dal Psg

Non solo Paqueta sull’asse Milano-Parigi. Se il centrocampista verdeoro pare sempre più lontano, per decisioni tecniche di Tuchel, dal Psg, discorso analogo quello che riguarda Julian Draxler. Il trequartista, già accostato al Milan nelle scorse settimane, sembrerebbe intenzionato a proseguire la sua carriera a Parigi. Il club non avrebbe intenzione di cedere Draxler e l’ex Schalke 04, trovandosi bene con il Psg, non avrebbe intenzione di cambiare squadra.

