Calciomercato Milan, addio in difesa: c’è la svolta estera

Il calciomercato del Milan vedrà con ogni probabilità l’addio di un Big in difesa: spunta la pista a sorpresa

Il Milan riabbraccia Zlatan Ibrahimovic, primo grande colpo del calciomercato invernale rossonero. La caccia ai rinforzi vede però diversi profili sul taccuino di Maldini e Boban ma il mercato, si sa, è fatto anche di cessioni. In tal senso, sembrerebbe in arrivo una svolta importante per l’addio di un Big: il divorzio è ad un passo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro in bilico per il rossonero: la proposta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sgarbo al Milan | Icardi sblocca l’affare

Calciomercato Milan, Ricardo Rodriguez: non c’è solo il Napoli

Il futuro di Ricardo Rodriguez sarà con ogni probabilità lontano dalla Milano rossonera. Il terzino svizzero, chiuso dal sorprendente Theo Hernandez, è pronto a cercare fortuna altrove con diversi club da tempo sulle sue tracce. In prima fila il Napoli dell’ex rossonero Gattuso che stima Rodriguez e lo vorrebbe in azzurro. Un affare, però, tutt’altro che in chiusura quello con i partenopei.

Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Secondo ‘Tuttosport‘, infatti, nelle ultime ore vi sarebbe stato il forte inserimento del Psv nella corsa all’ex laterale del Wolfsburg che dopo tre stagioni e mezzo potrebbe quindi salutare la Serie A. In tal senso, il club olandese sarebbe pronto a formulare un’offerta per il classe 1992.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, pronto all’addio: doppia soluzione in Liga

Milan, c’è l’offerta per Ricardo Rodriguez

Il quotidiano torinese parla di una cifra vicina ai 10 milioni di euro che il Milan incasserebbe di buon grado per lasciar partire il terzino mancino. In tal senso, dunque, il Napoli da tempo alla finestra per lo svizzero rischierebbe la clamorosa beffa. Prima di accettare l’offerta degli olandesi però il terzino starebbe pensando bene al suo futuro, con la pista Napoli flebile ma pur sempre presente. Il 27enne, in scadenza nel 2021, in questa stagione con i colori rossoneri ha collezionato solo 5 presenze e 387′ in campo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro Kean: la rivelazione dell’ex Juve

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, due esuberi verso la cessione immediata

S.C