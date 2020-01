Calciomercato Milan, futuro Kean: la rivelazione dell’ex Juve

L’attaccante italiano dell’Everton, Moise Kean, è tornato a parlare ai microfoni della tv ufficiale del club inglese: futuro già deciso

Dalla possibile cessione alla conferma all’Everton. In poche settimane è cambiato il destino di Moise Kean, che ha vissuto una prima parte di stagione deludente in Premier League per diversi motivi. L’arrivo dell’allenatore italiano, Carlo Ancelotti, ha modificato il suo futuro come ha svelato l’ex Juventus ai microfoni di EvertonTv: “È un allenatore molto, molto bravo. Posso imparare tanto con lui. Devo solo divertirmi in quello che faccio lavorando duro ed essere professionale. Per lui è molto importante”.

Calciomercato Milan, Kean non partirà a gennaio

Nei giorni scorsi lo stesso agente del giocatore, Mino Raiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione del suo assistito ai microfoni de “La Repubblica“: “Se avessi lasciato Kean alla Juventus, l’avrebbero fatto giocare in serie C”. Poi ha aggiunto: “Sanno che c’è solo bisogno di tempo, perché in Premier i valori tecnici e fisici sono più alti e la serie A non ti prepara abbastanza. Per lui ho tante richieste, ma l’Everton non lo vende”. Il suo profilo è stato accostato nelle ultime settimane con insistenza al Milan e alla Roma, le due compagini italiane alla ricerca di giovani validi nel reparto offensivo.

Con l’arrivo di Ancelotti Kean sta diventando, a poco a poco, un punto di riferimento per l’attacco dei “Toffees“. Finora l’ex Juve ha collezionato 19 presenze con un solo assist: il primo gol in Premier League non è ancora arrivato. Almeno fino a giugno, il suo futuro si chiama Everton. Poi al termine della stagione si tireranno le somme.

