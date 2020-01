Calciomercato Milan, pronto all’addio: doppia soluzione in Liga

La dirigenza rossonera dovrà concentrarsi per forza di cose anche sulle uscite. Castillejo tra i principali indiziati a lasciare il Milan a gennaio. Due piste in Spagna.

Occhi ed attenzioni puntate tutte su Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. I tifosi rossoneri si aggrappano infatti al ritorno dello svedese per provare a scalare una classifica al momento altamente deficitaria. Una volta archiviato l’Ibra-day la dirigenza milanista dovrà quindi tornare a lavorare in sede di calciomercato anche sulle uscite per sfoltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli, lasciando partire quei calciatori che hanno reso meno nei primi sei mesi della stagione. Tra questi c’è sicuramente Samu Castillejo, fin qui altamente deludente con Giampaolo prima e Pioli poi. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, doppia strada per Castillejo: ci pensano dalla Spagna

L’esterno spagnolo ex Villarreal non ha mai davvero convinto nella sua militanza rossonera ed è finito ai margini della rosa di Pioli. Appena otto presenze senza sussulti in questa Serie A per Castillejo che a gennaio potrebbe quindi anche salutare. Secondo quanto riferito dal catalano ‘Sport’, infatti, l’ex ‘sottomarino giallo’ potrebbe fare ritorno in Spagna.

Il numero 7 iberico piace molto all’Espanyol che ha urgente bisogno di nuovi innesti per risollevare una squadra che naviga nei bassi fondi della classifica di Liga. Ultimo posto con appena 10 punti per i catalani che vorrebbero Castillejo per aumentare la pericolosità offensiva. Sono stati, in tal senso, già avviati i primi contatti tra le parti con l’ipotesi di un prestito secco fino al termine della stagione. Oltre ai biancazzurri sullo sfondo resta inoltre vivo l‘Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

