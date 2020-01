Highlights Serie A, video Spal-Hellas Verona 0-2: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Spal-Hellas Verona: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A.

Highlights video Spal-Hellas Verona: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A. Si gioca a Ferrara una fondamentale gara in chiave salvezza. Si sfidano due squadre che vogliono partire nel miglior modo possibile nel nuovo anno. In particolar modo ha bisogno di una svolta il club di casa che sta vivendo un periodo complicato col penultimo posto in classifica. Non riesce però nell’obiettivo la squadra allenata da Semplici che cade col punteggio di 0-2.

Serie A, il tabellino di Spal-Hellas Verona

Alla conclusione della gara ecco i tabellini del match di Ferrara con i marcatori, ammonizioni e formazioni pubblicati nell’immediato fischio finale del direttore di gara.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (77′ Felipe), Igor; Cionek, Kurtic, Missiroli, Valoti, Strefezza (83′ Floccari); Paloschi, Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Jankovic, Murgia, Tunjov, Valdifiori, Cannistrà, Mastrilli, Di Francesco. All.: Semplici.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre (90′ Dawidowicz, Zaccagni (79′ Badu); Pazzini (72′ Stepinski). A disposizione: Berardi, Radunovic, Bocchetti, Adjapong, Gasolina Wesley, Vitale, Henderson, Danzi, Di Carmine. All.: Juric.

MARCATORI: 14′ Pazzini, 86′ Stepinski.

ARBITRO: Guida.

AMMONIZIONI: Stefezza, Zaccagni.

ESPULSIONI: Tomovic.

Highlights Serie A, video Spal-Hellas Verona

In attesa della sintesi ufficiale della Lega Serie A, ecco quelli che sono gli highlights forniti da Sky che saranno regolarmente forniti a fine gara.

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2020/01/05/spal-verona-risultato-gol

G.S.