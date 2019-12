Highlights Serie A, video Roma-Spal 3-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Roma-Spal: gol, tabellino e azioni della 16a giornata di Serie A.

La Roma rifila un tris alla SPAL. I giallorossi, prima passano in vantaggio sul finire di primo tempo con la rete di Petagna; poi nella ripresa ci pensano Pellegrini (tiro deviato da Tomovic), Perotti e Mkhitaryan a ribaltare definitivamente il risultato. Altri punti importantissimi per la squadra di Fonseca, che continua a sognare in grande.

Serie A, il tabellino di Roma-Spal 3-1

Le pagelle di Roma-Spal di calciomercato.it





ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Cetin, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti (dal 79′ Mkhitaryan); Dzeko (dal 89′ Kalinic). A disposizione: Fuzato, Cardinali, Jesus, Spinazzola, Antonucci, Under. All. Fonseca

SPAL (4-4-2): E.Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Felipe (dal 73′ Tunjov); Missiroli, Valoti (dal 84′ Jankovic), Murgia, Igor; Petagna, Paloschi (dal 84′ Floccari). A disposizione: Thiam, Letica, Cannistrà, Mastrilli, Salamon, Valdifiori, Strefezza, Di Francesco, Moncini. All. Semplici

Arbitro: Antonio Giua (sezione di Olbia)

Ammoniti: 49′ Felipe, 54′ Cetin, 66′ Vicari, 92′ Jankovic

Espulsi: –

Marcatori: 43′ Petagna, 53′ Pellegrini, 83′ Mkhitaryan

Highlights Serie A, video Roma-Spal

