Milan-Udinese: precedenti, statistiche e dove vederla in tv e streaming

I precedenti, le statistiche e dove vedere in tv e streaming Milan-Udinese, valida per la 20esima giornata di Serie A ed in programma domenica 19 gennaio alle 12.30.

La domenica della 20esima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno, si apre con il match di San Siro tra Milan e Udinese. Rossoneri e bianconeri si sfideranno alle 12.30, nel lunch match di giornata. Di fronte due squadre reduci da momenti positivi. Il Milan ha aperto il 2020 da imbattuto. Dopo il pari interno contro la Sampdoria, la squadra di Pioli ha collezionato due vittorie contro Cagliari e Spal (in Coppa Italia). Il 4-4-2 sembra aver dato solidità offensiva e difensiva: cinque reti fatte e zero subite nelle ultime due gare. In campionato però la vittoria interna manca dal 31 ottobre. Di fronte l’Udinese, che vuole sorprendere come all’andata, quando vinse 1-0 con gol di Becao. I friulani di Gotti, reduci dalla brutta sconfitta in Coppa Italia di Torino contro la Juventus, hanno però un ottimo rendimento in campionato e arrivano da tre vittorie consecutive.

Milan-Udinese, dove vedere l’incontro in tv e streaming

La gara di San Siro sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma del gruppo Perform che può essere attivabile sottoscrivendo sul sito un abbonamento al costo di 9,99 euro mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Milan-Udinese: i precedenti in Serie A

La sfida tra Milan e Udinese sarà la numero 90 nella massima Serie tra le due compagini. Il bilancio vede i rossoneri nettamente avanti, con 39 vittorie. 30 sono i pareggi e 17 le vittorie friulane, di cui 5 a San Siro. Le ultime cinque sfide del Meazza vedono due vittorie rossonere, due pareggi e una vittoria dell’Udinese. Tre sono invece i risultati più frequenti, che si sono ripetuti per cinque volte nel corso della storia: 1-1, 0-0 e 2-1 per il Milan.

Milan-Udinese: l’arbitro del match

A dirigere il lunch-match di San Siro sarà Luca Pairetto, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Santoro, mentre il quarto uomo sarà Prontera. Al Var ci sarà Calvarese, con l’assistenza di Di Iorio all’Avar.

A.G.