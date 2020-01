Milan, Maldini trema | Assalto Juventus per Theo

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata anche per il futuro: l’addio del bianconero potrebbe agevolare l’assalto decisivo

La Juventus tra presente e futuro. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni. La società piemontese vorrebbe rinforzare notevolmente la rosa di Maurizio Sarri, a partire dalla prossima stagione con innesti di primo livello. E già da gennaio Fabio Paratici sarebbe già al lavoro per capire le possibili strategie che lo vedrebbero protagonista in estate.

Calciomercato Juventus, il sostituto di Alex Sandro

Il futuro del terzino brasiliano della Juventus, Alex Sandro, è sempre in bilico. Il sudamericano sarebbe stato ad un passo dalla cessione già nella scorsa estate, ma finora ha collezionato ben 1882 minuti in maglia bianconera diventando sempre indispensabile nelle rotazioni di Sarri. La sua cessione sarebbe così soltanto rinviata di un anno con un nuovo obiettivo di mercato messo nel mirino dalla Juventus. Le prestazioni entusiasmanti di Theo Hernandez con la maglia del Milan stanno attirando gli interessamenti delle big d’Italia e d’Europa. Sulle sue tracce sarebbe piombata già la Juventus, pronta all’assalto decisivo nella prossima sessione di calciomercato.

Il rendimento del terzino francese è stato incredibile finora con cinque gol e due assist vincenti in 1368 minuti totalizzati con la casacca rossonera. L’acquisto di Maldini, volato ad Ibiza in estate per convincerlo, sarebbe finito nel mirino anche della Juventus, in grado di mettere in atto una vera e propria rivoluzione a giugno con innesti giovani e di prima fascia.

S.I.