Calciomercato Milan, pista a sorpresa | Scambio con il campione del mondo

Il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di una “cessione eccellente” con l’ipotesi dello scambio con la big europea.

Il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di una “cessione eccellente” con l’ipotesi dello scambio con la big europea. Il mercato potrebbe infatti riservare alla squadra rossonera un operazione che sarebbe stata impossibile fino a qualche mese fa. Il gioiello del diavolo infatti sarebbe propenso all’addio in seguito ad una prima parte di stagione deludente dove non è mai riuscito ad essere incisivo. Per lui si tratterebbe della chance per consacrarsi mentre per la squadra allenata da Pioli si profila l’ipotesi di uno scambio con un centrocampista di livello.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, cessione immediata | Sgarbo alla Juventus

Leggi anche —> Calciomercato Milan, scatta l’asta | Altro top club sull’esubero

Calciomercato Milan, dalla Germania l’offerta irrinunciabile

Dopo l’arrivo di Ibrahimovic e l’addio di Caldara, direzione Bergamo, si muove ancora qualcosa in casa Milan. La squadra rossonera è infatti pronta a cambiare ancora in questa sessione invernale del mercato che è stata molto movimentata dalle parti di Milanello. Svanito il sogno Todibo, è portato invece a casa Kjaer, ora si avvicina il momento di una nuova cessione. Il Bayern Monaco è infatti interessato al talentuoso calciatore sbarcato a Milano solo un anno fa. In seguito però a delle prestazioni non proprio esaltanti, potrebbe essere arrivato il momento per lui di andar via salutando così in anticipo i compagni. Però le porte sono girevoli e quindi con il suo trasferimento in Baviera, ci sarebbe un centrocampista pronto a compiere il percorso inverso.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, nome nuovo per la fascia: servono 30 milioni

Leggi anche —> Calciomercato Milan, Suso via subito | Le cifre dell’addio

Calciomercato Milan, proprio lui pronto ad andar via

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Milan, duello per il difensore

L’interessato di questa trattativa è Paqueta, corteggiato dalla squadra tedesca che sarebbe pronta a fiondarsi su di lui già in queste settimane. In particolar modo il Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto Tolisso, come pedina di scambio per una trattativa pronta a prendere il via. Il centrocampista infatti non rientra nei piani societari e quindi potrebbe essere inserito sfruttando la necessità del Milan che deve andare a coprire quella specifica zona del campo. La valutazione del calciatore brasiliano è di 30 milioni di euro al momento ed il Diavolo preferirebbe monetizzare, ma prenderebbe comunque in considerazione l’ipotesi di uno scambio. Anche il giocatore francese è valutato dai bavaresi con la stessa cifra, tanto da propendere per uno scambio quindi senza conguagli economici.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, altra cessione a sorpresa: spunta un club di Premier

Leggi anche —> Calciomercato Milan, il colpo per la difesa arriva dalla Germania

G.S.