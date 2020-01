Calciomercato Milan, top player pronto a partire | C’è l’assalto della big

L’assalto tedesco al gioiello del Milan che potrebbe così partire lasciando i rossoneri dopo neanche due anni dal suo arrivo.

L’assalto tedesco al gioiello del Milan che potrebbe così partire lasciando i rossoneri dopo neanche due anni dal suo arrivo. Il tutto nasce dal rendimento mai realmente perfetto del calciatore e soprattutto dalla voglia di ‘cambiare aria’ per rilanciarsi in seguito anche ad una prima parte di stagione che non gli sta riservando grandi soddisfazioni. Ecco quindi cosa potrebbe accadere con la cessione in vista per uno dei gioielli del Diavolo.

Calciomercato Milan, la cessione in vista

La valutazione per il calciatore del Milan che potrebbe partire, non è delle migliori, tanto che potrebbe essere ceduto, secondo quanto riportato da Sport.de per una cifra che non supera i 35 milioni di euro. Su di lui si è infatti palesato l’interesse del Bayern Monaco che vuole rinforzare la propria rosa ed ha messo gli occhi su di lui, considerato come uno dei talenti più limpidi del calcio brasiliano. Ora però con le prestazioni che vanno in calando ed un campionato che per i rossoneri non sta andando nel migliore dei modi, la cessione potrebbe essere ipotizzata. In particolar modo ci sarebbe stato l’interesse del Paris Saint Germain che però non ha mai convinto i rossoneri, siccome non vuole soddisfare le richieste del Diavolo. Ora tutto potrebbe invece aprirsi con i bavaresi che vogliono puntare su di lui già a partire dalla sessione invernale del mercato.

Calciomercato Milan, c’è l’assalto tedesco

Il calciatore pronto a lasciare Milano è Paqueta, arrivato lo scorso anno e già con le valigie in mano. Nei primi mesi di questo campionato è stato tra i calciatori che meno hanno inciso ed ora sarebbe ipotizzabile la sua cessione. Se il Paris Saint Germain sembra essere defilato, stessa cosa non si può dire per il Bayern Monaco pronto ad andare alla carica per lui. La società infatti vuole puntarci e quindi è pronta a presentare un’offerta che dovrebbe toccare i 35 milioni di euro, andando a soddisfare le richieste dei rossoneri.

G.S.