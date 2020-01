Calciomercato Milan, altra cessione a sorpresa: spunta un club di Premier

La rivoluzione del Milan in sede mercato starebbe influenzando anche le scelte di Stefano Pioli: possibile addio a gennaio

Il Milan vuole essere la vera protagonista del 2020. La vittoria di Cagliari ha riportato entusiasmo intorno alla formazione rossonera dopo il colpo di inizio gennaio con il ritorno di Ibrahimovic, già in gol alla sua seconda presenza stagionale. Dopo le strategie fallite della scorsa estate, la società rossonera sta attuando una vera e propria rivoluzione per puntellare la rosa di Stefano Pioli. Lo stesso allenatore emiliano, inoltre, sta cambiando anche idea di formazione dopo i numerosi cambi effettuati tra acquisti e cessioni. Ma non è finita qui.

Calciomercato Milan, contatti per Calhanoglu

Dopo i possibili addii di Piatek e Suso, che sembrano ormai fuori dal progetto rossonero, nelle ultime ore ha preso piede una nuova cessione in casa Milan. Si tratta del centrocampista turco Hakan Calhanoglu, che sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal di Mikel Arteta come svelato dal tabloid inglese “Mirror”. L’operazione si farebbe sulla base di un prestito secco per l’ex Bayer Leverkusen, che è stato autore di una stagione altalenante finora così come tutta la squadra rossonera. In scadenza contrattuale nel giugno 2021, il centrocampista del Milan potrebbe così fare le valigie a gennaio visto il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2 con Leao alle spalle di Ibrahimovic.

Infine, la dirigenza rossonera dovrà anche pensare alle situazioni dei numerosi giocatori scontenti, come Paqueta e Kessie, pronti a dire addio ai colori rossoneri. Più di quindici giorni di lavoro per completare tutte le numerose operazioni di mercato: il Milan vuole essere protagonista nel girone di ritorno per centrare la zona Europa. Pioli continua a crederci, ora serve soltanto calma per lavorare.

