Calciomercato Juventus, pazza idea: scambio con Pjanic | Via libera per l’Inter

La Juventus nel calciomercato estivo potrebbe mettere sul piatto Pjanic per il sogno Verratti. Lasciando, così, via libera all’Inter nella corsa a Tonali.

Nonostante l’affollamento a centrocampo e i nuovi innesti in estate, la Juventus ha mostrato dei limiti nel reparto centrale del campo. Rabiot e Ramsey non stanno rendendo secondo le aspettative, con Emre Can inoltre esubero di lusso ed escluso dalla lista Champions per la fase a gironi. Difficilmente ci saranno dei movimenti in entrata nella finestra invernale, con Paratici che potrebbe operare però in uscita con una possibile uscita del tedesco ex Liverpool sempre da monitorare.

Perciò Il CFO dei campioni d’Italia è già proiettato verso la campagna trasferimenti estiva, dove la ‘Vecchia Signora’ ha già piazzato il colpo Kulusevski, soffiandolo ad un’agguerrita concorrenza. La dirigenza della Continassa potrebbe pianificare l’arrivo di un altro top player anche in mediana, con Marco Verratti che resta sempre al centro dei radar di Paratici per lo scacchiere bianconero. Il regista del PSG, fin dai tempi del Pescara è un pallino del dirigente piacentino, che a giugno potrebbe tentare un nuovo assalto per portarlo a Torino.

Calciomercato Juventus, Pjanic per Verratti: il piano di Paratici

Un’impresa però ardua e tutt’altro che facile, visto anche il recente rinnovo fino al 2024 a cifre faraoniche (17 milioni di euro) con il Paris Saint-Germain. Verratti è l’idolo della piazza e un punto fermo della squadra campione di Francia: per strapparlo al PSG servirà un assegno da oltre 100 milioni o l’inserimento nell’affare di qualche stella della rosa di Sarri. L’ipotesi di uno scambio con Dybala sembra adesso meno plausibile dopo il pressing estivo, visto che l’argentino è adesso incedibile per la Juve e in odore di rinnovo.

Si potrebbe riaprire così la pista Miralem Pjanic, con il Dt Leonardo che già lo scorso agosto aveva effettuato dei sondaggi per il numero cinque bosniaco. La carta Pjanic per l’oggetto dei desideri Verratti: Paratici prepara la prossima mossa che potrebbe rivoluzionare il centrocampo della Juventus. E, indirettamente, mollare la presa sul baby Tonali favorendo la rivale Inter…

G.M.