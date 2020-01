Calciomercato Juventus, Mbappe ‘snobba’ il rinnovo | Paratici alla finestra

A seguito della partita di coppa di lega francese, il fenomeno del PSG Kylian Mbappe ha dribblato le domande sul rinnovo: la Juventus spera.

Secondo la classifica stilata dal CIES, International Centre for Sports Studies, il calciatore con il valore più alto sarebbe Kylian Mbappe. Il fenomeno francese, nonostante la sua giovane età, al momento varrebbe circa 265 milioni. L’attaccante al momento in forza al Paris Saint Germain, avrebbe il contratto in scadenza nel 2022. Indubbiamente il club parigino vorrebbe rinnovare con il giocatore, prolungando il contratto il più possibile. Ma il calciatore al momento sembrerebbe non pensarci. Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore a seguito della partita di coppa, vinta con uno straripante 6-1 contro il Saint-Etienne, lascerebbero dubbi sul futuro del giocatore a Parigi. A seguire la vicenda c’è la Juventus, interessata da tempo al gioiellino francese.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, Mourinho sul centrocampista | Le cifre per l’addio

LEGGI ANCHE —> Calciomercato torna Allegri | Dietrofront dell’allenatore

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, dalla Spagna| Addio de Ligt: le cifre

Juventus, Mbappe dribbla le domande sul rinnovo: i bianconeri osservano

Al termine della sfida di coppa di lega francese, l’attaccante del Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, in zona mista avrebbe dribblato le domande riguardanti il proprio rinnovo. Infatti il calciatore avrebbe detto di non essere interessato a parlare di rinnovo, dichiarando che al momento gli importa solo del campo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Quando gli è stato chiesto se la sua volontà fosse quella di rinnovare, il ventunenne francese avrebbe risposto che adesso la sua volontà è solo quella di giocare e concentrarsi sulla stagione. Parole che non escludono un rinnovo, ma che non rassicurano i tifosi parigini. In caso di mancato rinnovo la Juventus sarebbe pronta a fare follie per assicurarsi il numero sette del PSG. Un operazione stile Cristiano Ronaldo che farebbe sognare i tifosi bianconeri.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, tre affari per il futuro: Paratici scatenato

M.D.