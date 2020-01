Calciomercato Juventus, tre affari per il futuro: Paratici scatenato

Non solo presente. La Juventus vuole mettere a segno colpi importanti già in ottica futura per costruire, fin da ora, la squadra dei sogni

La Juventus pronta a rinforzare la rosa del futuro. Il 2020 è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria roboante contro il Cagliari e con l’affare per giugno di Dejan Kulusevski. Da tempo, però, Fabio Paratici sarebbe sulle tracce delle stelle per l’avvenire. Giovani calciatori, pronti a fare subito il loro salto di qualità nei prossimi anni. Il club bianconero intende così anticipare queste operazioni di mercato senza fare così aste con le altre big europee.

Calciomercato Juventus, da Chong a Miranda: Paratici stellare

Come svelato dal tabloid “The Sun” la Juventus avrebbe offerto 35mila sterline a settimana al giovane olandese del Manchester United, Tahith Chong, classe 1999. L’ala dei “Red Devils” è in scadenza di contratto e così il suo futuro potrebbe essere in Serie A con Fabio Paratici pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo a parametro zero. In questa prima parte di stagione si è diviso tra Prima e seconda squadra, realizzando ben cinque gol con quattro assist vincenti in cinque partite giocate in Premier League 2. Secondo RMC, inoltre, a Torino è pronto a sbarcare il terzino del Nantes, Jean-Claude Ntenda, che ha collezionato diverse presenze in Under 18 francese. Il giocatore, classe 2002, sarà aggregato inizialmente alla Primavera bianconera.

Infine, come svelato dal portale spagnolo “Sport, la Juventus sarebbe piombato nuovamente sulle tracce del laterale mancino del Barcellona, Juan Miranda, offrendo 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore più altri 5 di bonus con la clausola di riacquisto a favore dei blaugrana. Paratici non si ferma al presente, ma è proiettato già al futuro.

S.I.