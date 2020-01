Calciomercato Milan, Piatek in uscita: ecco il sostituto

L’arrivo di Ibrahimovic ed un rendimento altalenante. Piatek potrebbe lasciare a breve il Milan ed i rossoneri hanno già individuato il sostituto.

L’arrivo di Ibrahimovic ed un rendimento altalenante. Piatek potrebbe lasciare a breve il Milan ed i rossoneri hanno già individuato il sostituto. Il mercato infatti potrebbe regalare al club allenato da mister Pioli un giocatore di livello per sostituire il partente polacco. Il nome arriva dalla Serie A con un bomber che milita in un club in forte difficoltà e potrebbe scegliere proprio Milano per ripartire. Una trattativa naturalmente legata al futuro dell’attaccante ex Genoa.

Calciomercato Milan, Piatek possibile partente

Una prima parte di stagione che l’ha visto praticamente giocare in maniera mediocre e che non l’ha consacrato, come avrebbe voluto lui e la società rossonera. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic sembra per lui la definitiva bocciatura e potrebbe di conseguenza decidere di lasciare Milano alla ricerca di un nuovo club che gli dia la chance per il rilancio. Numerose le ipotesi che si sono avanzate, dal Newcastle in Premier all’Atletico Madrid in Spagna. Al momento si tratta di voci, ma il suo addio non è così improbabile, come si poteva invece pensare fino a qualche mese fa.

Calciomercato Milan, il sostituto arriva dalla Serie A

Attaccante scuola Milan che poi si è però consacrato lontano da Milanello. Andrea Petagna è diventato pian piano un cardine nelle scuole di media classifica grazie al fisico possente e delle prestazioni sempre costanti. Un calciatore che negli ultimi due anni è riuscito a diventare un punto fermo della Spal e che nonostante il rendimento mediocre del club emiliano si sta comunque mettendo in mostra. Potrebbe però ora lasciare Ferrara a causa dell’interesse del suo ex club. Infatti il Diavolo se realmente Piatek lasciasse il Milan, secondo quanto riportato dal giornalista Pelegatti, si fionderebbero su di lui per andare a rinforzare il reparto avanzato. Un colpo per avere in rosa un vice-Ibrahimovic di livello, che possa sostenerlo in campo e quando il forte svedese siede in panchina.

