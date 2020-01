Calciomercato Milan, pochi minuti e tanti dubbi: destino incerto a centrocampo

Anche oggi nel pareggio casalingo del Milan contro la Sampdoria sono stati concessi pochi minuti a Lucas Paqueta che è apparso comunque un corpo estraneo alla squadra. Futuro tutto da scrivere.

Milan-Sampdoria 0-0 è lo specchio della stagione di alti e bassi dei rossoneri che nonostante l’esordio di Zlatan Ibrahimovic non sono riusciti ad andare oltre uno scialbo pareggio. Poco gioco, poche idee e tanta improvvisazione nella manovra degli uomini di Pioli che ha provato a mischiare ancora una volta le carte soprattutto a centrocampo senza comunque trovare fortuna. Il bocciato di lusso della sfida odierna è stato il giovane Lucas Paqueta, giunto a Milano lo scorso gennaio con una valigia di sogni e aspettative altissime, per finire dopo appena 12 mesi relegato a comprimario di una squadra che fatica a girare. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, bufera sull’attaccante | Addio più vicino!

Calciomercato Milan, Paqueta bocciato ancora: torna di moda il PSG

Non solo mercato in entrata per il Milan che oggi ha fatto esordire Zlatan Ibrahimovic, e che nelle prossime settimane spera di accogliere anche il giovane Todibo. Sarà poi il tempo delle cessioni con calciatori in lista di sbarco come Borini, Ricardo Rodriguez e Ante Rebic non convocati per quest’oggi, insieme ai vari Samuel Castillejo, Mattia Caldara ed eventualmente Krzysztof Piatek che anche oggi a San Siro ha floppato.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, bagarre per il centrocampista | Arriva la scelta!

Oltre ai soliti noti va però monitorata anche la situazione dello stesso Paqueta, finito indietro nelle gerarchie e completamente stoppato nel suo percorso di crescita. 14 presenze in questa Serie A con un solo assist all’attivo: questo il magro bottino del giovanissimo brasiliano che è costato la bellezza di 35 milioni di euro più bonus nel gennaio 2019. Oggi l’ex Flamengo ha giocato una manciata di minuti entrando in campo in modo svogliato e a tratti addirittura assente dal punto di vista mentale. I tifosi infatti sui social gli imputano scarsa fame e voglia di fare, mentre un’altra fetta di supporters ritiene il suo impiego troppo ridotto per le sue reali qualità. Nel mezzo potrebbe inserirsi nuovamente il Paris Saint Germain dell’ex Leonardo che monitora ancora la situazione cercando di cogliere eventualmente la chance giusta. I rossoneri però in caso di addio vorrebbero recuperare il grosso investimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Emerson Palmieri subito | Due problemi: prezzo e De Sciglio

Calciomercato Milan, colpo di scena Paqueta | La decisione di Tuchel

G.B.