Calciomercato Inter, nuova pista per la fascia sinistra

Il 2020 dell’Inter è iniziato con il piede giusto, con la pesante vittoria sul campo del Napoli che ha consentito alla squadra di Conte di mantenere il primato in classifica. I nerazzurri sono ora attesi da un altro match fondamentale, quello in casa con l’Atalanta, per provare ad arrivare al giro di boa quantomeno appaiati alla Juventus. Dopodiché, Conte attende risposte dal mercato. L’emergenza infortuni è finita, con i vari rientri di Sensi, Barella e Sanchez, ma la rosa va ugualmente ampliata per essere competitivi fino al termine della stagione.

Calciomercato Inter, avanti tutta per Ashley Young

Tra gli obiettivi principali, serve di certo un laterale sinistro. Le condizioni fisiche di Asamoah non sono incoraggianti. Il solo Biraghi sta tirando la carretta da quel lato e in caso di nuove emergenze Conte preferirebbe evitare di adattare nuovamente i vari D’Ambrosio, Lazaro e Candreva. Il muro alzato dal Chelsea per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sembra insormontabile, i rapporti burrascosi del tecnico con i Blues non aiutano e le richieste dei londinesi sono decisamente fuori mercato. Ecco perché, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sale prepotentemente la candidatura di Ashley Young. Il laterale è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno e va per i 35 anni, motivo per il quale rappresenta un profilo di grande esperienza e soprattutto un’occasione dal punto di vista economico. L’Inter non ha intenzione di offrire cifre esorbitanti, sia ai Red Devils che al giocatore. La speranza del club nerazzurro è che i rapporti con il club possano aiutare nell’operazione, si va verso una proposta a Young di un contratto semestrale con opzione per il rinnovo per un altro anno, fino al 2021.

