Calciomercato Inter, colpo Vidal | C’è il sorpasso della big inglese

Continua la corsa a Vidal, con una nuova e inaspettata svolta che coinvolge un nuovo club che si è fiondato sul cileno per rinforzare il centrocampo. Il mercato infatti non vede solo l’Inter sul forte giocatore del Barcellona che è pronto a dire addio agli spagnoli, nonostante i blaugrana si siano fortemente opposti al suo addio. La svolta arriva dall’Inghilterra che potrebbe vedere i nerazzurri essere beffati sul più bello nella corsa all’ex Juventus.

Calciomercato Inter, la beffa per Vidal arriva dalla Premier League

La squadra italiana vede l’interesse della Premier League per Vidal che sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Il perché lo spiega ‘Direct Tv’: gli infortuni di Pogba e McTominay hanno costretto la società a tornare sul mercato e l’opzione che maggiormente scalda il cuore dei tifosi riguarda proprio il cileno che è in rotta con la squadra allenata da Valverde. L’allenatore è però tra i maggiori promotori per la permanenza in Spagna del giocatore a causa della mancanza di alternative a centrocampo. Di conseguenza lasciarlo andare via lascerebbe la zona mediana con “la coperta corta”, vista anche la partenza di Alena, il quale ha firmato col Real Betis. Viene inoltre riportato di un’offerta da parte del Manchester United superiore rispetto a quella formulata dall’Inter, con 20 milioni di euro sul piatto. I blaugrana avrebbero comunque rifiutato, col secco ‘no’ della dirigenza.

Calciomercato Inter, il piano per Vidal

Intanto l’Inter resta alla finestra ed attende le mosse sia del calciatore che della società. Quest’ultima ha ribadito in più occasione la necessità di non lasciar andar via il giocatore. Fondamentale sarà però il volere di Vidal, che difficilmente potrà restare al Barcellona se vuole realmente trasferirsi in un nuovo club. I nerazzurri puntano in particolar modo sulla presenza di Conte, che resta per il centrocampista una figura speciale dopo averlo conosciuto e apprezzato ai tempi della Juventus. Fondamentali le prossime settimane con novità attese a breve.

G.S.