Calciomercato Inter, pericolo Lautaro: “Lo vuole la Juve”

La nuova ipotesi di mercato che vede protagoniste Juventus ed Inter in una trattativa che ha del clamoroso e che potrebbe coinvolgere Lautaro Martinez.

La nuova ipotesi di mercato che vede coinvolte Juventus ed Inter in una trattativa che ha del clamoroso e che potrebbe sconvolgere tutti. I nerazzurri infatti potrebbero vedere Lautaro Martinez passare al club bianconero lasciando tutti senza fiato dopo che lo stesso calciatore è stato accostato alle big di mezza Europa. In particolar modo il Barcellona, che aveva messo gli occhi su di lui e che sarebbe disposto a fare follie per aggiudicarsi le prestazioni del forte attaccante. Ecco quindi di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta cambia idea | Carta Gabigol per sostituire Godin

Calciomercato Inter, l’intreccio di mercato con la Juventus

Grande promessa che proprio nell’Inter sta mostrando grandi cose quest’anno, Lautaro Martinez è uno dei pezzi pregiati della rosa allenata da mister Conte. L’argentino è stato accostato al Barcellona negli ultimi mesi che avrebbe trovato in lui l’ottimo partner in attacco per Lionel Messi. Ora però rimbalza l’ultima voce di mercato che addirittura lo vede accostato ai rivali di sempre della Juventus. Questo è quanto infatti viene ipotizzare da Mario Sconcerti nelle colonne del Corriere della Sera. Il giornalista sportivo afferma: “L’Inter è cresciuta intorno a Romelu Lukaku e soprattutto Lautaro Martinez. È lui il giocatore dell’Inter che tutti vorrebbero, anche la Juve“. Parole forti che aprono ad uno degli scenari più clamorosi, difficile da ipotizzare fino a qualche settimana fa.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, scatto Eriksen | C’è l’offerta!

Leggi anche —> Calciomercato Inter, la fortuna di Conte: cessioni eccellenti nel 2020

Calciomercato Inter, la Juventus punta l’argentino

Leggi anche —> Calciomercato Inter, non solo Vidal: altra occasione dal Barcellona

Effettivamente la Juventus non è nuova a colpi a sorpresa, spesso e volentieri inaspettati. Lo confermano Cristiano Ronaldo, o lo stesso Higuain, arrivato tra mille polemiche dal Napoli. In ottica futura quindi Paratici potrebbe seriamente ragionare all’ingaggio di uno degli attaccanti più in forma del momento in Italia. Potrebbe rappresentare l’acquisto del futuro, con l’asso portoghese a fine carriera ed un ricambio che è quindi necessario. Allora nasce così l’ipotesi di vedere a Torino il compagno di reparto di Lukaku che ha già all’attivo 13 reti tra campionato e Champions League. Insomma, tutto potrebbe accadere in una sessione estiva che si prospetta infuocata.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, rilancio per il terzino: c’è la data

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Eriksen subito | La contropartita per Mourinho

G.S.