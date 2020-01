Calciomercato Inter, Marotta cambia idea | Carta Gabigol per sostituire Godin

Il Chelsea in corsa per Gabigol nella finestra di gennaio. L’Inter potrebbe utilizzare il cartellino del brasiliano per arrivare a Rüdiger nel calciomercato estivo.

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il trasferimento definitivo di Gabigol al Flamengo. L’Inter ha fissato intorno ai 20 milioni di euro il prezzo del cartellino dell’attaccante, tornato (ma solo tecnicamente) a far parte della rosa nerazzurra dopo la scadenza del prestito con il club brasiliano. Gabigol ha trascinato al trionfo in Copa Libertadores la squadra rossonera, che lavora per trovare un accordo con l’Inter per il trasferimento definitivo del classe ’96.

Gabigol non è però solamente nei desideri del Flamengo. Diverse società di Premier League resterebbero in agguato per l’attaccante verdeoro, pronte ad approfittare di un mancata intesa per un suo ritorno alla corte di Jorge Jesus. Il West Ham ha sondato a più riprese il terreno per Gabigol, a cui di recente si è unito anche l’interesse del Chelsea. I ‘Blues’ sono alla ricerca di una punta di spessore per gennaio, con Lampard che avrebbe dato l’assenso ad un eventuale assalto per il 23enne brasiliano vista la chiusura del Lione per Dembele.

Calciomercato Inter, Gabigol al Chelsea per l’assalto a Rüdiger

L’Inter non scende sotto i 20 milioni di euro per la valutazione del giocatore, anche se potrebbe utilizzare la carta Gabigol per arrivare ad alcuni profili dei londinesi graditi ad Antonio Conte. Giroud resta nei desideri del mister salentino come vice-Lukaku, mentre Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono da tempi non sospetti sulla lista della spesa di Marotta ed Ausilio. L’Inter però potrebbe usare Gabigol per arrivare ad Antonio Rüdiger, viste le perplessità sulla permanenza a giugno di Godin a Milano.

L’uruguaiano sta deludendo le attese alla sua prima stagione in Serie A, con l’ex difensore della Roma che sarebbe il sostituto ideale nello scacchiere di Conte. Un profilo che l’ex Ct della Nazionale conosce bene, avendolo già allenato ai tempi dell’esperienza sulla panchina dei ‘Blues’. Uno sbarco nella finestra invernale di Gabigol a Londra, potrebbe quindi aprire una corsia preferenziale la prossima estate ai nerazzurri per arrivare al duttile centrale tedesco. Per il cartellino di Rüdiger, legato fino al 2022 al Chelsea, oltre all’inserimento del brasiliano servirà anche un assegno intorno ai 20-25 milioni di euro.

G.M.