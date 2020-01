Calciomercato Inter, si blocca la trattativa per Vidal: ecco perché

Il mercato per l’Inter si complica: l’operazione Vidal prende infatti una piega inaspettata con l’annuncio di poche ore fa. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il mercato per l’Inter si complica: l’operazione Vidal prende infatti una piega inaspettata con l’annuncio di poche ore fa. Ecco di cosa stiamo parlando. La strada per portare il cileno a Milano diventa sempre più tortuosa a causa di un Barcellona che non è pienamente convinto del suo addio. Questo a causa, anche e soprattutto, della cessione di Alena, che lascia i blaugrana a centrocampo con la ‘coperta corta’. Un ulteriore addio sarebbe quindi un duro colpo per mister Valverde.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta cambia idea | Carta Gabigol per sostituire Godin

Calciomercato Inter, la notizia che fa tremare i tifosi nerazzurri

L’Inter non può che vivere un momento complicato per quanto riguarda il mercato, siccome con Kulusevski saltato e l’operazione Vidal arenata, i tifosi hanno la concreta paura di chiudere la sessione invernale senza nessun colpo. In particolar modo per il centrocampista cileno arrivano conferme dalla Spagna per quanto riguarda la sua permanenza al Barcellona, col secco ‘no’ di dirigenza e allenatore per il suo trasferimento in Italia. Sarebbe impossibile quindi rivederlo in Serie A a meno di un’offerta irrinunciabile da parte dei nerazzurri.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, scatto Eriksen | C’è l’offerta!

Calciomercato Inter, per Vidal trattativa pronta a sfumare

Leggi anche —> Calciomercato Inter, la fortuna di Conte: cessioni eccellenti nel 2020

La prima pagina di ‘Sport’ dedica lo spazio centrale proprio a Vidal, con il secco ‘no’ della società alla richiesta del trasferimento all’Inter. “Tu resti qui”: queste le parole forti e chiare pronunciate nei confronti dell’ex Juventus che dovrà quindi rassegnarsi a restare nella Liga per lo meno fino alla conclusione della stagione. Più che probabile che l’operazione slitti nel mercato estivo dove i nerazzurri possono adoperare una maggiore pressione e preparare un’offerta irrinunciabile affinché il giocatore scelga Milano per il prossimo campionato. Intanto però la società italiana deve ripiegare su un’alternativa, ancora da decidere, per rinforzare il centrocampo di mister Antonio Conte, che ha bisogno di un concreto apporto dal mercato.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, super colpo in attacco | Doppio addio per beffare l’Inter

Leggi anche —> Calciomercato Inter, non solo Vidal: altra occasione dal Barcellona

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Eriksen subito | La contropartita per Mourinho

Leggi anche —> Calciomercato Inter, idea nata a novembre: il blitz a sorpresa

G.S.