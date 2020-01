CIES, Inter boom con Lautaro e Lukaku | Ronaldo ‘solo’ 80 milioni

Il CIES ha stilato per l’inizio del 2020 la lista aggiornata dei giocatori con il più alto valore di calciomercato. Inter boom con Lautaro e Lukaku

Il CIES, osservatorio del calcio con sede in Svizzera, in occasione del nuovo anno e del nuovo decennio, ha stilato la lista aggiornata dei giocatori con il valore di calciomercato più alto. Di questi, sono in venti a superare la valutazione di 100 milioni di euro. Ben undici militano in Premier League, tre in Liga Spagnola e due in Serie A e Bundesliga.

CIES, la Top 10 dei calciatori con il valore più alto: c’è anche Lautaro

Al primo posto troviamo Kylian Mbappe del PSG, cercato da Juventus e Real Madrid, con la valutazione di 265,2 milioni di euro. Subito dietro c’è Raheem Sterling del Manchester City con 223,7 milioni mentre conclude il podio Salah del Liverpool con 175,1 milioni. Della Serie A figura un solo nome nella Top 10, ovvero quello di Lautaro Martinez dell’Inter che viene valutato 115,7 milioni di euro. L’italiano più costoso è invece il giallorosso Zaniolo con 86,3 milioni.

Kylian Mbappé (PSG) 265,1 milioni. Raheem Sterling (Manchester City) 223,7 milioni. Mohamed Salah (Liverpool) 175,1 milioni. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 168, 9 milioni. Sadio Mané (Liverpool) 155,6 milioni. Harry Kane (Tottenham) 150,5 milioni. Rashford (Manchester United) 134,3 milioni. Lionel Messi (Barcellona) 125,5 milioni. Antoine Griezmann (Barcellona) 123,6 milioni. Lautaro Martinez (Inter) 115,7 milioni.

Calciomercato, valori CIES: la top 10 della Serie A

Nella classifica della Serie A la fa da padrone invece Lautaro, seguito dal compagno di squadra Lukaku valutato 15,5 milioni in meno. Chiude il podio Fabian Ruiz del Napoli con 91,4 milioni di euro. Il primo italiano, come già detto, è Zaniolo. Infine, le squadre con più giocatori nella top 10 sono invece Juventus ed Inter con 4. La Roma ed il Napoli ne hanno invece uno a testa.

Lautaro (Inter) 115,7 milioni. Romelu Lukaku (Inter) 100,2 milioni. Fabian (Napoli) 91,4 milioni. Paulo Dybala (Juventus) 91,2 milioni. Nicolò Zaniolo (Roma) 86,3 milioni. Nicolò Barella (Inter) 82,1 milioni. Cristiano Ronaldo (Juventus) 80,3 milioni. Matthijs De Ligt (Juventus) 80,1 milioni. Milan Skriniar (Inter) 70,2 milioni. Bentancur (Juventus) 69,7 milioni.

