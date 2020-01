Calciomercato Juventus, non solo Pogba | Clamoroso ritorno in estate

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere un graditissimo ritorno nella prossima sessione estiva. Tutti i dettagli

“Con Kulusevski abbiamo fatto un grande acquisto e un grande sforzo. È un giovane di grande avvenire e credo che per gennaio il nostro mercato finisca qui”. Nel pre-partita di Juventus–Cagliari Fabio Paratici ha di fatto dichiarato già concluso il calciomercato invernale del club bianconero. Come ha già abituato nelle scorse sessioni, è dunque facile immaginare una Juve assoluta protagonista soprattutto nella prossima estate. In questo senso, le ultime voci provenienti dalla Spagna riaccendono un possibile ritorno che in casa bianconera sarebbe piuttosto gradito. Si tratta di Alvaro Morata, che ha già vestito la maglia della Juventus nelle stagioni 2014/15 e ’15/16.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di Morata in estate: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, con l’ormai annunciato arrivo di Cavani e quello possibile di Paco Alcacer dal Borussia Dortmund il futuro all’Atletico Madrid di Alvaro Morata è in bilico, con i ‘Colchoneros’ che sarebbero disposti a privarsi dell’ex Real. La Juventus, club con cui il 27enne si è lasciato benissimo e resta in ottimi rapporti, potrebbe così approfittarne provando a riportare il giocatore a Torino. L’attaccante spagnolo si è più volte proposto ai bianconeri per un eventuale ritorno e la prossima sarebbe già la terza volta. Alla Continassa Morata ritroverebbe inoltre diversi vecchi compagni, su tutti Dybala e Cristiano Ronaldo, con il quale l’ex Chelsea ha già giocato al Real Madrid. In ogni caso, le cifre dell’affare saranno comunque elevate e per strapparlo all’Atletico Madrid serviranno almeno 55/60 milioni di euro, all’incirca il prezzo pagato dal club spagnolo per prelevarlo dal Chelsea. Con ogni probabilità sarebbe poi necessario anche il sacrificio di un big in attacco, con Higuain su tutti. La situazione resta comunque tutta in divenire. Nei prossimi mesi si potrebbe tornare a parlare di Morata-Juventus.

E.P.