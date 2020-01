Calciomercato Juventus, Lampard all’attacco | 50 milioni

Il 2020 per la Juventus è iniziato nel miglior modo possibile. Dopo l’affare Kulusevski per giugno, potrebbe arrivare una cessione eccellente.

La Juventus vuole diventare la vera regina del 2020, in campo e fuori. La stagione sportiva del club bianconero è iniziata alla grande con l’affare per giugno di Dejan Kulusevski e con il poker rifilato al Cagliari. Dopo le dichiarazioni di Fabio Paratici che ha svelato che non ci saranno altre operazioni in entrata, potrebbe così arrivare una cessione eccellente in vista di giugno per bilanciare la situazione all’interno della rosa di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, idea cessione per Douglas Costa

Dopo la riapertura del mercato, il Chelsea sarebbe molto attivo sul mercato cercando di anticipare le altre big europee. Da diverse settimane i “Blues” avrebbero messo nel mirino Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund classe 2000. La stagione della stellina inglese è iniziata alla grande con dodici gol e tredici assist vincenti finora con la compagine giallonera. Nelle ultime ore, però, sta prendendo anche quota l’idea per la possibile trattativa con la Juventus per il funambolico esterno offensivo bianconero Douglas Costa.

Dribbling ubriacanti abbinati ad un cambio di passo impressionante: Sarri ha dovuto così fare a meno per diverso tempo dell’ex Bayern a causa dei diversi infortuni rimediati anche in questa stagione. Finora il suo rendimento è stato altalenante con 308 minuti collezionati e un gol siglato in Champions League. Il brasiliano sarebbe così l’acquisto perfetto per Lampard, propenso a nuove forze fresche per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Durante i vari incontri delle scorse settimane con la dirigenza londinese per provare a rinforzare le fasce con Emerson e Marcos Alonso, sarebbe spuntato fuori il nome del giocatore della Juventus. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni con lo stesso brasiliano, spesso ai box per infortunio. Le sue qualità tecniche sono indiscutibili, ma i vari problemi fisici potrebbero invogliare lo stesso club bianconero a cederlo in vista della prossima stagione.

S.I.