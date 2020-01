Calciomercato Inter, mistero sul futuro di Icardi: l’annuncio di Wanda Nara

Mauro Icardi sta disputando una grandissima stagione al PSG ma il suo futuro è ancora in mistero. Le parole di Wanda Nara sull’ex bomber dell’Inter.

Mauro Icardi in estate ha lasciato l’Inter dopo un lungo ed estenuante tira e molla con la società approdando al Paris Saint Germain. In Francia alla corte di Tuchel il bomber argentino, dopo una primissima fase di adattamento, ha presto iniziato a scaldare il cuore dei tifosi a suon di gol, divenendo di fatto il terzo tenore dell’attacco completato dalle stelle Neymar e Mbappe. Ben 14 centri in 18 apparizioni stagionali per il centravanti albiceleste che realizza un gol ogni 83 minuti giocati. Numeri da capogiro che dovrebbero anche convincere il PSG a strappare un corposo assegno all’Inter per riscattarlo la prossima estate. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, pericolo Lautaro: “Lo vuole la Juve”

Calciomercato Inter, Wanda esce allo scoperto su Icardi: futuro incerto

Nonostante l’ottimo impatto col mondo parigino non ci sono ancora certezze sul futuro al PSG di Mauro Icardi. Wanda Nara infatti continua a rimandare il discorso come sottolineato anche ai microfoni di ‘Gazzetta.it’: “La decisione spetta a lui, ma non c’è ancora niente di certo – ha detto la moglie e agente dell’argentino – Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…”.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, non solo Pogba | Clamoroso ritorno in estate

L’opzione di riscatto di Icardi per il Paris Saint Germain è fissata a 70 milioni di euro e il club parigino sembra anche piuttosto propenso ad esercitarla. Questa anche la speranza di Beppe Marotta in modo tale da liberarsi del ‘peso’ ingombrante dell’argentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>

Calciomercato, Guardiola all’assalto | Colpo in casa Inter a gennaio

CIES, Inter boom con Lautaro e Lukaku | Ronaldo ‘solo’ 80 milioni

G.B.