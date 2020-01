Calciomercato Milan, Todibo più difficile: l’alternativa arriva dalla Premier

Si complica per il Milan la pista per arrivare a Todibo del Barcellona nel calciomercato invernale: trovata in Premier League l’alternativa

L’emergenza Milan continua, l’arrivo di Ibrahimovic non è riuscito a sbloccare un attacco sterile. I risultati faticano ad arrivare ed intervenire sul mercato è estremamente necessario. Il primo reparto da rinforzare è la difesa, il nome in cima alla lista resta Jean-Clair Todibo, giovane difensore del Barcellona. La pista che porta al ventenne difensore centrale però sembrerebbe essere molto complicata, manca l’accordo sulla formula tra i due club ed il calciatore non sarebbe convinto di lasciare il club catalano senza un’opzione di ritorno in Spagna. L’alternativa al difensore francese sarebbe stata individuata in Premier League.

Calciomercato Milan, si guarda in Premier League: individuato il difensore

Riuscire ad assicurarsi nuovi innesti nel calciomercato invernale sarà fondamentale per invertire la rotta della stagione del Milan. In difesa la pista che porta a Todibo del Barcellona sembrerebbe essere troppo complicata. Così i rossoneri sarebbero alla ricerca di un nuovo obbiettivo per la retroguardia, il mirino sembrerebbe essere puntato su Christensen del Chelsea. Il difensore danese trova poco spazio nei blues di Lampard e farebbe al caso di Pioli. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Vedremo se l’operazione si concluderà positivamente o se i rossoneri vireranno su altri obbiettivi.

M.D.