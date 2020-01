Calciomercato Juventus, Mourinho sul centrocampista | Le cifre per l’addio

Il grave infortunio e la necessità di intervenire sul mercato, la Juventus potrebbe essere presa d’assalto da Mourinho dopo l’infortunio del centrocampista.

Il grave infortunio e la necessità di intervenire sul mercato, la Juventus potrebbe essere presa d’assalto dopo l’infortunio del forte centrocampista. Si apre nelle ultime ore una nuova ipotesi che vede implicati proprio i bianconeri. Questi potrebbero vedere l’interessamento di un club inglese per uno dei propri giocatori. Infatti, un grave infortunio ha riguardato Sissoko del Tottenham, che starà per lungo tempo fuori dal terreno di gioco e gli Spurs avrebbero messo gli occhi sul centrocampista della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Mourinho punta lui per il centrocampo

Il Tottenham di Mourinho non avrà a disposizione Sissoko per lo meno fino all’inizio di aprile. Questo perché il centrocampista ha subito un intervento chirurgico al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’infortunio subito durante l’incontro contro il Southampton ed un percorso di riabilitazione che lo terrà lontano dal campo per almeno tre mesi. Di conseguenza la squadra inglese deve intervenire sul mercato e punta il calciatore della Juventus che nella prima parte di stagione ha vissuto fasi alterne, finendo anche molto vicino alla cessione.

Calciomercato Juventus, il prezzo di Emre Can

Paratici non ha nessuna intenzione di lasciar parte il centrocampista senza un’offerta adeguata e avrebbe di conseguenza già avvisato ogni pretendente. Servono per lo meno 30 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciarlo partire. Senza questa cifra non si intavolerà nessuna trattativa, con i bianconeri che non sono disposti a scendere a nessun tipo di mediazione. La palla ora passa tra le mani di Mourinho che dovrà decidere su cui puntare per sostituire almeno temporaneamente Sissoko. Sicuramente una scelta non facile, con Emre Can che sarebbe molto utile grazie alla sua duttilità e dinamicità che lo rende completo. Posso partire a breve le trattative mentre Sarri continuerà ad averlo ad disposizione fino a nuovo ordine.

