Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Addio de Ligt: le cifre

La Juventus dopo aver investito una grande somma di denaro per acquistarlo potrebbe lasciarlo partire a fine stagione con un top club interessato. I bianconeri infatti vedrebbero il grande interesse del club spagnolo, pronto a fiondarsi su di lui per rinforzare la rosa e soprattutto per mettere a segno un gran colpo di mercato e confermare lo strapotere nella Liga dove sono i detentori del titolo, parliamo naturalmente del Barcellona di Lionel Messi che ha messo nel mirino la stella della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, l’assalto blaugrana

La prima parte di stagione non ha rispettato le aspettative per lui che non è sicuramente tra i migliori nella rosa allenata da mister Sarri. De Ligt potrebbe infatti lasciare la Juventus a fine stagione con il Barcellona pronto a fiondarsi su di lui dopo esserselo visto sfuggire la scorsa estate, con i bianconeri bravi nell’acquistare tempestivamente il difensore. Ora però dopo non aver convinto, sarebbe quindi finito tra i calciatori che potrebbero essere ceduti in estate e la squadra militante nella Liga aspetta, sperando di riuscire a portarlo a casa. Non è però l’unica, siccome anche il Real Madrid si sta muovendo per lui.

Calciomercato Juventus, Demiral scavalca De Ligt

Secondo quanto ha riportato quest’oggi fichajes.net, Demiral dopo le ultime prestazioni avrebbe addirittura scavalcato l’olandese nelle gerarchie diventando la prima scelta di mister Sarri. Questa decisione sarebbe infatti fondamentale affinché torni vivo l’interesse del Barcellona per De Ligt, che per portarlo in Spagna, dovrà per lo meno sborsare una cifra superiore a quella messa sul piatto dalla Juventus per convincerlo a sbarcare a Torino, cioè 85 milioni di euro. La trattativa è pronta a prendere il via nei prossimi giorni, con lo stesso difensore che non sarebbe quindi scontento della destinazione, dopo averla rifiutata quasi 12 mesi fa mentre la Juventus dopo l’investimento fatto non sarebbe favorevole, ma attende l’offerta dei blaugrana.

G.S.