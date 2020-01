Calciomercato Juventus, pericolo Guardiola | Assalto da 45 milioni

Un vero e proprio assalto al difensore della Juventus che ora è puntato in Premier League. I bianconeri rispondono però all’offerta

Un vero e proprio assalto al difensore della Juventus che ora è puntato in Premier League. I bianconeri rispondono però all’offerta. Ecco di cosa stiamo parlando. La squadra allenata da Sarri infatti vede la big inglese provarci in tutti i modi per il pilastro della retroguardia, per il quale però ci sarebbe stata l’opposizione della vecchia Signora, che non vuole lasciare partire il gioiello nella sessione invernale del mercato.

Calciomercato Juventus, Guardiola pazzo di lui

Dopo i primi mesi di campionato in cui si è ambientato in una squadra di caratura maggiore come la Juventus, Demiral è pian piano diventato un cardine per i bianconeri. Il calciatore infatti ha scalato le gerarchie tanto da diventare uno dei pezzi pregiati anche per il mercato di Paratici. Sono numerose le offerte pervenute a Torino nel periodo corrente con l’ultima che vede protagonista il Manchester City di Guardiola. Gli inglesi infatti avrebbero messo gli occhi su di lui, secondo quanto riportato da Rai Sport, e avrebbero fatto pervenire una pazza offerta ai vertici torinesi.

Calciomercato Juventus, la risposta dei bianconeri per Demiral

Il grande promotore dell’operazione è proprio Guardiola, innamorato del centrale ex Sassuolo. In particolar modo avrebbe spinto affinché i Citizens presentassero un’offerta di 45 milioni di euro per il forte calciatore. Inaspettatamente però è arrivata la risposta contrariata della Juventus che non vuole assolutamente cedere il calciatore. La volontà della società è chiara ed è in linea col pensiero di Sarri che non vuole snaturare la rosa e non vuole perdere uno dei propri gioielli difensivi. Insomma, un affare che al momento è saltato e potrebbe tornare d’attualità solamente nella prossima sessione del mercato, quella estiva, in cui i bianconeri potrebbero prendere in maggiore considerazione le eventuali proposte pervenute a Vinovo. Ora invece l’addio di Demiral sembra alquanto improbabile, con la dirigenza che lo blinda.

