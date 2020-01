Calciomercato Juventus, Guardiola parla del futuro: escluse due ipotesi

Nella conferenza stampa prima del derby di EFL Cup contro il Manchester United, Guardiola ha parlato del proprio futuro: spera la Juventus

La Juventus targata Maurizio Sarri inzia a convincere, l’ottima qualificazione in Champions League ed il primo posto alla pari dell’Inter però non allontanano le voci di un possibile cambio sulla panchina bianconera in estate. Il sogno in casa Juventus resta Josep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Proprio lo spagnolo, nella conferenza prima della semifinale di EFL Cup contro i cugini dello United, ha parlato del proprio futuro in caso di addio dai citizens. Due opzioni subito scartate, continua a sperare la Juventus.

Calciomercato Juventus, Guardiola parla del futuro post City: scartate le opzioni Real Madrid e Manchester United

Nonostante i risultati soddisfacenti, ma non eccellenti, di Maurizio Sarri alla guida della Juventus, continuano ad orbitare voci intorno al futuro della panchina bianconera. Il sogno della società torinese è sempre Guardiola, che nelle ultime ore ha parlato del proprio futuro nella conferenza stampa di rito, prima del derby contro il Manchester United in semifinale di EFL Cup. L’allenatore spagnolo ha prima scherzato sul proprio futuro, dichiarando che nel caso in cui non gli arrivassero offerte andrebbe alle Maldive, per poi smentirsi poichè lì non avrebbe campi da golf in cui giocare. Tornando serio, l’ex Barcellona ha dichiarato che dopo il Manchester City non andrebbe mai allo United, così come non andrebbe mai al Real Madrid. Due pretendenti in meno per la società juventina che continua a sperare di vedere Guardiola sulla panchina bianconera il prima possibile.

