Calciomercato, torna Allegri | Dietrofront dell’allenatore

Le ultime di calciomercato, con Allegri che aspetta novità dalla panchina di Solskjaer al Manchester United

Rimasto senza panchina dopo aver vinto il suo quinto scudetto consecutivo alla guida della Juventus, Massimiliano Allegri è accostato ormai da tempo a svariati club di Premier League, esprienza che lui stesso sarebbe propenso a fare. Così, considerate le recenti voci di calciomercato sul rischio esonero di Solskjaer al Manchester United, dall’Inghilterra giungono novità sul possibile approdo del tecnico italiano alla guida dei ‘Red Devils’: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri vuole tre bianconeri con sé al Bayern Monaco

Calciomercato, Allegri al Manchester United: ultime e dettagli

Sin da quando le sue strade si sono separate da quelle juventine, riporta ‘Sportsmail’, Allegri avrebbe preservato il suo immediato ritorno in panchina nella speranza di subentrare a Solskjaer nella gestione del Manchester United, alle prese con un’altra stagione negativa, come dimostra il quinto posto in classifica e la recente prestazione contro il Manchester City, definita dal manager norvegese come la più brutta di questa stagione. Lo scorso mese, inoltre, l‘Arsenal sarebbe stato dissuaso dall’avvicinarsi a lui perché già conscio della sua volontà. Allegri attende quindi la chiamata dello United, che non è l’unico club sulle sue tracce.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo dallo United | Non è Pogba!

Calciomercato, non solo il Manchester United: tanti club su Allegri

Già dalla scorsa estate, Allegri è stato accostato a molteplici club tra Italia ed estero. Il Milan, in vista di un possibile (ed ennesimo) rinnovamento estivo, avrebbe accarezzato la suggestiva idea di affidargli la panchina, mentre dalla Germania più volte è avanzata la candidatura del Bayern Monaco. Il tecncio, dal canto suo, in precedenza aveva chiarito di voler attendere la fine di questa stagione per scegliere la sua nuova destinazione. Un’eventuale firma nelle prossime settimane rappresenterebbe quindi un dietrofront rispetto alle sue dichiarazioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, irrompe Mourinho | C’è il piano per gennaio

Calciomercato Milan, cessione in attacco: spunta un’altra destinazione