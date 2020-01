Calciomercato Milan, cessione in attacco: spunta un’altra destinazione

Il rendimento estremamente sottotono di questa stagione unito all’arrivo di Ibrahimovic potrebbero far propendere per una cessione di Piatek. Dopo le inglesi spunta un’altra pretendente.

Annata da dimenticare fin qui per Piatek che con l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe anche salutare il Milan già a gennaio. Il mercato invernale ha infatti già regalato l’eventuale sostituto del polacco che sembra ormai l’ombra del se stesso che fu solamente un anno fa. Dal canto suo l’ex genoano prende tempo per capire se nel nuovo Milan di Pioli e Ibra ci potrà essere spazio anche per lui che già nell’ultima sfida di campionato ha ceduto il posto al gigante svedese dopo 10 minuti della ripresa. C’è infatti da immaginare che con una condizione fisica in miglioramento l’ex Inter e PSG possa scalzare definitivamente Piatek dal ruolo di titolare, relegandolo ai margini delle scelte del tecnico. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Premier ma non solo su Piatek: spunta il Siviglia

Alla luce del rendimento ampiamente sotto le aspettative e dell’arrivo di un colosso come Ibrahimovic la cessione per Piatek potrebbe essere dietro l’angolo. Sono molte le squadre che spingono forte per averlo. Il West Ham ha proposto un prestito con obbligo di riscatto sui 30 milioni di euro senza dimenticare l’interesse in Premier League anche da parte dell’Aston Villa oltre a quello dei tedeschi Bayer Leverkusen. In Italia è presto tramontata la suggestione Genoa, mentre l’ipotesi Fiorentina è destinata a restare tale.

La vera novità arriva dalla Spagna con il Siviglia che è a caccia di un centravanti. Il club andaluso, chiusa la cessione di Dabbur all’Hoffenheim, cercherà di portare agli ordini di Julen Lopetegui un nuovo attaccante, come sostenuto da ‘Estadio Deportivo’ che tra i papabili oltre ai vari Alcacer del Dortmund e Giroud e Batshuayi del Chelsea inserisce anche Piatek.

