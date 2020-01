Calciomercato Juventus, accelerata Kante | 180 milioni!

Per la Juventus c’è la svolta per la trattativa che porta al gioiello del Chelsea, Kante. C’è stata infatti la clamorosa accelerata.

Per la Juventus c’è la svolta per la trattativa che porta al gioiello del Chelsea, Kante. C’è stata infatti la clamorosa accelerata. Notizie delle ultime ore parlano infatti di un’operazione di mercato che potrebbe a breve aprirsi portando e non vede interessati solo i bianconeri. Affare con cifre spaventose e che mettono sul piatto due calciatori dal grande valore. Ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, trattativa stratosferica pronta ad aprirsi

Secondo quanto riportato da elgoldigital, non ci sarebbe solo la Juventus sul giocato. Sta infatti avanzando l’ipotesi Real Madrid. Il club spagnolo si sarebbe fatto vivo per il genio del centrocampo dei Blues. Perez infatti vuole regalare Kante a Zidane per la prossima stagione piazzando così un gran colpo di mercato. Già cercato dai Blancos in passato, il francese è un pupillo dell’allenatore del Real Madrid, che sarebbe pronto a partire all’assalto per lui. La contropartita che verrebbe messa sul piatto rappresenta poi un altro grande calciatore, che ha fatto parlare di sé in passato proprio per il prezzo che ha pagato la squadra spagnola per averlo nella Liga.

Calciomercato Juventus, offerta mostruosa per Kante

Per riuscire ad acquistare Kante, il Real Madrid dovrà sborsare per lo meno 180 milioni di euro. Questa la valutazione che fa il club inglese del forte centrocampista, arrivato nell’estate del 2016 dal Leicester per 32 milioni di euro. Una plus valenza record per la squadra spagnola che per “ammortizzare” la richiesta sarebbe disposta a proporre una contropartita tecnica. Il nome è quello di Gareth Bale, valutato 100 milioni. Proprio il gallese fece discutere al momento del suo sbarco a Madrid, siccome diventò, nel 2013, oggetto del trasferimento più oneroso della storia, fino a quel momento. Ci vollero infatti 91 milioni di euro per il trasferimento dal Tottenham al Real. Ora quelle cifre sono state superate mentre Bale potrebbe lasciare Zidane e tornare in Premier League, diventando la pedina fondamentale per l’arrivo di Kante. Uno scambio, con un conguaglio economico di altri 80 milioni in favore del Chelsea. Operazione che nel caso in cui si concretizzasse, farebbe sfumare l’obiettivo bianconero, con la Juventus che resta alla finestra e attende quindi novità. A queste cifre per la Juventus sarebbe tagliata fuori e potrebbe esserci una doppia beffa. Infatti, con Kante che va al Real Madrid, si bloccherebbe anche l’eventuale trattativa che porta a Jorginho. Insomma, la squadra di Torino si muove quindi affinché non venga addirittura persa una doppia chance sul mercato.

