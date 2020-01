Calciomercato Juventus, scatto Paratici | Colpo in entrata!

La Juventus anticipa un altro colpo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco di chi si tratta

Prosegue la programmazione della Juventus del futuro da parte di Fabio Paratici. Dopo l’acquisto ufficiale di Dejan Kulusevski, promettente classe 2000 attualmente in forza al Parma e prelevato dall’Atalanta per circa 44 milioni di euro complessivi, la società bianconera avrebbe infatti messo le mani su un altro talento proveniente dalla Premier League. La Juve è così ad un passo da un altro colpo in prospettiva in vista della sessione estiva di calciomercato. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, bloccato un talento dello United | Colpo ‘alla Pogba’

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il club bianconero ha bloccato Tahith Chong, esterno destro classe 1999 in scadenza di contratto con il Manchester United. Un’operazione che ricorda quella che ha portato Pogba a Torino: il talento olandese avrebbe infatti rifiutato tutte le proposte di rinnovo dei ‘Red Devils’ e sarebbe deciso a lasciare Manchester a parametro zero. In casa bianconera sono così certi di avere in pugno il 20enne per la prossima estate. Si attendono ora ulteriori conferme, ma la Juventus sembra ormai ad un passo da un nuovo affare ‘alla Pogba’.

E.P.