Calciomercato Juventus, colpo in Premier | Ramsey per il pupillo di Sarri

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul possibile utilizzo di Ramsey come contropartita per arrivare al fedelissimo di Maurizio Sarri

Già col senno del prima si potevano nutrire forti dubbi sulla bontà del calciomercato estivo della Juventus, che poi sono diventati certezze sul campo. Da Rabiot al ‘caso’ più eclatante de Ligt, finora tutti o quasi gli ultimi acquisti di Paratici sono stati dei veri e propri flop tanto che per alcuni di essi sono già cominciate a circolare voci su una possibile partenza nella finestra invernale in corso oppure in quella che scatterà nel luglio prossimo.

Calciomercato Juventus, delusione Ramsey: a giugno addio possibile

Naturalmente tra i flop dello scorso mercato estivo dei bianconeri c’è anche Aaron Ramsey. L’inglese è stato preso a costo zero visto che era in scadenza con l’Arsenal, al netto di commissioni per “3,7 milioni di euro” stando al comunicato ufficiale diramato dalla Juve nel febbraio di un anno fa. Difatti è un giocatore che non ha chiesto Sarri, ma lo stesso si può dire degli altri acquisti e che di conseguenza sta faticando a integrarsi nei meccanisimi di una squadra che comunque solo in qualche occasione è riuscita a esprimere un gioco piacevole e ‘vicino’ alle idee del suo allenatore. L’avventura a Torino del trequartista inglese è stata negativa anche a causa di problemi fisici che il classe ’90 gallese si porta ormai dietro da diversi anni e che quindi erano noti oltre che preventivabili dal club di Agnelli.

RAMSEY – Juventus 2019/2020

Presenze 14 | Gol 2

Minuti giocati 589

Calciomercato Juventus, Ramsey può tornare in Premier: pedina per il ‘pupillo’ di Sarri

Ramsey potrebbe far ritorno in Premier League, nel campionato dove vanta ovviamente il maggior numero di estimatori. Magari proprio a Londra, ma sulla sponda opposta nonché rivale dell’Arsenal: il Chelsea. Non è infatti da escludere un suo utilizzo come contropartita per arrivare al ‘fedelissimo’ di Sarri, ovvero l’italo-brasiliano Jorginho. L’ex Napoli è un punto fermo della squadra di Lampard, tuttavia indiscrezioni sostengono che ambisca a tornare in Serie A e ad essere riallenato dal tecnico toscano, il quale favorì la sua esplosione definitiva in azzurro volendolo poi a tutti i costi con sé nell’avventura alla guida dei ‘Blues’. Abramovich potrebbe volere almeno 60 milioni di euro per Jorginho, la cifra spesa per strapparlo a De Laurentiis nell’estate 2018, magari una ventina in meno con l’eventuale inserimento di Ramsey.

