Calciomercato Milan, altre due cessioni eccellenti: rivoluzione rossonera

Dopo l’arrivo di Ibrahimovic e l’addio di Caldara, il Milan prepara una nuova rivoluzione già a partire dalle prossime ore: i rossoneri fanno sul serio

Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, culminata anche con l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli, il Milan sarebbe pronto ad essere davvero la protagonista indiscussa della sessione invernale di calciomercato. L’affare Ibrahimovic ha scaldato l’ambiente rossonero, ma da solo non basta. Nelle ultime ore anche il difensore Mattia Caldara lascerà Milano per fare ritorno all’Atalanta, club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Maldini e Boban sarebbero sempre a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore emiliano, soprattutto dopo la prova opaca a San Siro contro la Sampdoria.

Calciomercato Milan, da Piatek a Pepe Reina: addii vicini

La situazione da monitorare nelle prossime ore è quella che riguarda l’attaccante polacco del Milan, Krzysztof Piatek, che potrebbe partire in caso di offerta importante. Nei giorni scorsi il tabloid The Sun aveva svelato di un’offerta da parte del Tottenham per sostituire l’infortunato Kane sulla base di 32 milioni di euro. Pochi minuti fa, però, Sky Sports UK ha rivelato che non ci sarebbe anche un’offerta ufficiale, ma per ora ci sono stati soltanto contatti tra le parti coinvolte. La cosa certa è che l’ex Genoa partirà soltanto a titolo definitivo visto che tutte le proposte riguardanti prestiti vari sono state rifiutate.

Infine, nelle ultime ore ha preso quota anche la cessione del portiere spagnolo Pepe Reina. Come svelato da calciomercato.it l’agente dell’ex Napoli Manuel Garcia Quilon starebbe parlando con il club rossonero per liberare il suo assistito, pronto a sbarcare all’Aston Villa. Reina vorrebbe chiudere la sua carriera da titolare e così potrebbe arrivare il suo addio nei prossimi giorni.

