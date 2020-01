Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Marotta anticipa la concorrenza

L’Inter si muove per mettere a segno il gran colpo per il centrocampo nerazzurro. Marotta vuole assicurarsi un calciatore dal sicuro avvenire.

La squadra nerazzurra si muove per mettere a segno il gran colpo per il centrocampo nerazzurro ed assicurarsi un calciatore dal sicuro avvenire. Il mercato potrebbe infatti regalare alla squadra allenata da Conte un giocatore di qualità che punta a diventare tra i migliori nel campionato di Serie A. Un accelerata da parte del club interista ci sarebbe stata nelle ultime ore, per anticipare la concorrenza e mettere le basi per l’accordo che sembra quindi poter arrivare.

Calciomercato Inter, il colpo da novanta per il centrocampo

Marotta lavora per assicurare a Conte un calciatore che possa fare al servizio dell’ex allenatore della Nazionale italiana e della Juventus. Si vuole portare a Milano l’estro di Tonali, che milita al momento invece al Brescia. Operazione che però non potrà concretizzarsi nella sessione invernale bensì in estate. Secondo quanto riportato quest’oggi da Sportmediaset, l’Inter avrebbe fretta di concludere la trattativa per non farsi nuovamente beffare dopo il caso Kulusevski. Anche la Juventus ha infatti messo gli occhi sul play e la società nerazzurra non vorrebbe farsi nuovamente ‘scippare’ un obiettivo del mercato. Non solo i bianconeri però, siccome sul calciatore ci sono anche numerosi club in Europa, che hanno chiesto informazioni su di lui e sarebbero pronte a farsi recapitare importanti offerte al club del presidente Cellino.

Calciomercato Inter, le cifre per arrivare a Tonali

Affinché l’operazione vada a termine c’è bisogno che Marotta metta sul piatto almeno 50 milioni di euro. Senza questa somma non ci sarà nessuna possibilità che il centrocampista lasci Brescia. Secondo quanto riportato sempre da Sportmediaset, ci sarebbe stato ieri l’incontro tra Beppe Bozzo, procuratore di Tonali, ed il ds Ausilio. Chiacchierata definita “informale”, ma che può mettere le basi per il futuro. L’intenzione sarebbe infatti quella di trovare un accordo con il Brescia, ma allo stesso tempo comprendere le volontà del calciatore e se accetti volentieri l’ipotesi interista.

G.S.