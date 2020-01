Calciomercato Inter, vice Lukaku: due i nomi per l’attacco

L’Inter è pronta a mettere a segno un’importante colpo sul mercato, col vice Lukaku diventato necessità per la seconda parte di stagione.

L’Inter è pronta a mettere a segno un’importante colpo sul mercato, col vice Lukaku diventato necessità per la seconda parte di stagione. Nella sessione invernale del mercato sarebbe quindi alla finestra per riuscire a portare a casa un calciatore di qualità che possa fare al caso di Antonio Conte e che possa rappresentare un buon gregario nel caso in cui uno degli attaccanti non sia a disposizione dell’allenatore ex Juventus.

Calciomercato Inter, l’attaccante condizionato dalla cessione di Politano

Per avere la sicurezza di portare un attaccante a Milano c’è bisogno prima di una cessione. Il nome che maggiormente è quotato in questo senso è quello di Matteo Politano. L’esterno ex Sassuolo non ha convinto Conte nella prima parte di stagione è l’addio quindi è ad un passo. Su di lui si è palesato l’interesse di numerose squadre in giro per la Serie A, dal Napoli alla stessa Roma. Passando per la Fiorentina, che resta il club che si sta muovendo più concretamente per portarlo in Viola. Con la sua cessione, ecco che si potrebbe andare all’affondo per rinforzare il reparto avanzato, col nome di Llorente tra i papabili per un posto nella squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter, non solo Llorente per il ruolo vice-Lukaku

Il nome dello spagnolo è quello che maggiormente avanza nelle ultime ore secondo quanto riportato nell’edizione odierna de TuttoSport. Questo perché lo spagnolo è ai margini della squadra allenata da Gattuso e quindi avrebbe preso in considerazione l’idea dell’addio anticipato. Altro nome che rimbalza con insistenza è quello di Giroud. Da settimane seguito dall’Inter, l’attaccante sarebbe la scelta che Conte accoglierebbe con maggior felicità. Qui le difficoltà stanno nella difficoltà attuale dei Blues nel trovare un sostituto del francese. Se quindi il Chelsea non riesce a trovare un’alternativa di livello, non lascerà partire il giocatore.

