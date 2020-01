Calciomercato Inter, colpo Vidal: Gabigol può sbloccare la trattativa

Gabigol, tornato all’Inter dopo il periodo di prestito, risulta fondamentale nella trattativa che potrebbe portare Vidal a Milano.

Gabigol, tornato all’Inter dopo il periodo di prestito, risulta fondamentale nella trattativa che potrebbe portare Vidal a Milano. La sua sarebbe diventata una posizione chiave per la conclusione positiva di un’importante operazione di mercato che garantirebbe il forte centrocampista cileno. Ecco cosa dovrebbe quindi fare il brasiliano.

Calciomercato Inter, Gabigol può sbloccare la trattativa col Barcellona

I 12 milioni offerti dall’Inter per Vidal non avrebbero accontentato il Barcellona che invece avrebbe richiesto almeno 20 milioni per lasciar partire l’ex Juventus. In questo caso la squadra allenata da Conte avrebbe più di qualche problema nel dover accontentare le richieste dei blaugrana. Intanto però si è palesato l’interesse del Manchester United che sarebbe molto felice di portare in Premier League il centrocampista, a causa degli infortuni di Pogba e Mctominay che ha complicato i piani dei Red Devils. La necessità di dover tornare sul mercato ha quindi portato la società inglese a guardarsi intorno e a puntare proprio l’ex Bayern Monaco che vede però nel ritorno in Italia la miglior opzione per il futuro.

Calciomercato Inter, il ruolo fondamentale del brasiliano

E proprio ora entra in gioco Gabigol, che ha un ruolo fondamentale all’interno della trattativa. L’attaccante infatti verrà ceduto dall’Inter in questa sessione del mercato. Su di lui si stanno muovendo numerose squadre, ma l’ipotesi più accreditata lo vede al Flamengo, in un romantico ritorno. Dovrebbe esserci un incontro a breve che permetterebbe di conseguenza all’Inter di liberarsi del pesante ingaggio e soprattutto di mettere da parte una cospicua somma di denaro da poter poi investire sul mercato. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il primo obiettivo sarebbe naturalmente Arturo Vidal, per cui sarebbe destinato il ricavo dovuto dall’addio di Gabigol. Sarebbe quindi il suo trasferimento lontano dall’Italia ad aiutare la riapertura delle trattative tra Inter e Barcellona per vedere nuovamente il cileno in Italia.

