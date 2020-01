Calciomercato Inter, Vidal sempre più lontano: ecco perché

Continua il tira e molla tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal. La nuova svolta alla trattativa la dà Valverde con la mossa che lascia tutti sorpresi.

Continua il tira e molla tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal. La nuova svolta alla trattativa la dà Valverde con la mossa che lascia tutti sorpresi. L’allenatore infatti ancora una volta lancia un segnale ai nerazzurri, che sentono diventare sempre più difficile l’operazione che dovrebbe vedere il calciatore ex Bayern Monaco e Juventus sbarcare a Milano. Ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Inter, si complica la trattativa per Vidal

Il Barcellona scende in campo per la gara di Supercoppa Spagnola e la scelta che adopera Valverde lascia tutti sorpresi. L’allenatore infatti decidere di lanciare in campo e dal primo minuto proprio Arturo Vidal. Una mossa che naturalmente non può far felice l’Inter che vorrebbe portare il centrocampista già a gennaio a Milano, ma in virtù di ciò che sta ora accadendo, potrebbe saltare tutto. Infatti il tecnico già in passato ha dichiarato di non volersi privare del giocatore e con la titolarità di questa sera testimonia in maniera decisa la propria volontà. Di conseguenza difficile sperare in uno sbarco in Serie A del cileno a gennaio con l’operazione che potrebbe invece infiammarsi a partire dall’estate.

Calciomercato Inter, si studiano le alternative

Se l’operazione per l’ex Juventus dovesse saltare, la squadra nerazzurra dovrà trovare delle valide alternative. Per rinforzare quindi il centrocampo il primo nome sulla lista resta quello di Eriksen, su cui però poco dipende l’arrivo o meno di Vidal. Chi invece potrebbe diventare priorità per la società interista è Nandez. Potrebbe diventare lui un obiettivo per la mediana affinché la squadra allenata da Conte non resti “corta” e quindi abbia tutte le carte in regola per giocarsi la vetta della classifica con la Juventus.

