Calciomercato Milan, occasione in difesa | Ecco il parametro zero

Il Milan dopo la cessione di Caldara è pronto a tornare sul mercato, avanza un nome nuovo per la retroguardia di mister Stefano Pioli. I rossoneri sono infatti pronti a fiondarsi sul calciatore inglese che potrebbe lasciare il proprio club per affrontare una nuova avventura in Italia, andando così a rinforzare il pacchetto arretrato del Diavolo. Ecco di chi stiamo parlando per la squadra milanese.

Calciomercato Milan, il nome nuovo per la retroguardia

Già accostato nella scorsa sessione del mercato ai rossonero, Bailly è il nome che scalda i tifosi e la dirigenza. Si tratta però di un difensore che non arriverà in Italia a gennaio, bensì nella prossima stagione. Infatti Maldini e Boban lavorano per portarlo in Serie A a parametro zero, quando quindi sarà scaduto il suo contratto col Manchester United. Si tratta di un acquisto che ha una doppia funzione: la prima è rafforzare la difesa del Diavolo allenata da Pioli, la seconda invece è regalare alla squadra un calciatore a costo zero, dovendo così pagare solo l’ingaggio e non anche un eventuale prezzo di trasferimento.

Calciomercato Milan, non è l’unico giocatore sulla lista

Il suo nome è quindi tra i più accreditati visti i motivi sopra citati, ma non è l’unico sulla lista. I rossoneri infatti starebbero valutando altre piste, tra cui quella di portare in rossonero Kjaer, in una sorta di “scambio” con l’Atalanta. Altre piste portano invece a Rugani della Juventus, anche se i bianconeri non lo faranno partire per una modica cifra. Uno dei nomi che è circolato con insistenza è quello di Boateng, per il quale c’è da capire però la volontà. Un mercato quindi in evoluzione per i rossoneri che si aprono a diversi giocatori per rinforzare la difesa, ma che al momento non hanno ancora preso una decisione definitiva. Tutto potrà sbloccarsi nelle prossime settimane.

G.S.